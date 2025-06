Textor achète deux joueurs de Nottingham pour sauver l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor avait choqué les supporters de l’OL en déboursant 60 millions d’euros au total pour Orel Mangala et Moussa Niakhaté la saison dernière. L’homme d’affaires américain n’en a pas terminé de ses arrangements avec Nottingham Forest, à qui il s’apprête à acheter deux nouveaux joueurs.

Entre l’Olympique Lyonnais et Nottingham Forest, c’est l’amour fou au mercato et on se rend visiblement des services sans se cacher entre les deux patrons John Textor et Evangelos Marinakis. En 2024, le boss de l’OL n’avait pas hésité à acheter deux joueurs de Nottingham pour 60 millions d’euros (Orel Mangala et Moussa Niakhaté), une somme très largement gonflée par rapport à la valeur réelle des deux joueurs. L’opération est sur le point de se répéter une nouvelle fois lors de ce mercato estival de 2025, comme l’indique L’Equipe. Mais si John Textor accepte ainsi de surpayer des joueurs de Nottingham Forest, c’est aussi car il y trouve un intérêt comme tente le décrypter le journaliste Hugo Guillemet.

Botafogo vend deux joueurs à Nottingham, l'OL va en profiter

Notre confrère révèle que Nottingham Forest va acheter deux joueurs majeurs de Botafogo cet été, à savoir le buteur international brésilien Igor Jesus et le prometteur défenseur Jair Cunha. Indirectement, cela va profiter à l’OL qui dispose de droits économiques de ces deux joueurs et qui va conserver un pourcentage important sur la revente. Ces deux transferts seront bientôt conclus et constituent une bonne nouvelle pour Lyon avant le passage devant la DNCG, même si les officialisations pourraient intervenir après la date fatidique du 24 juin.

info @lequipe

Après Mangala/Niakhaté, nouveau chassé-croisé entre les amis Marinakis-Textor cet été: Forest va acheter 2 joueurs à Botafogo (I.Jesus & Jaïr) puis l’OL devrait acquérir 2 joueurs de Forest (Danilo & Turner). Petit éclairage. ⁦@regisdupont https://t.co/TP9GLM1aFI — hugo (@hugoguillemet) June 5, 2025

Dans le sens inverse, l’OL va donc rendre la pareille à Evangelos Marinakis en achetant deux joueurs à Nottingham Forest. Comme indiqué ces derniers jours, le milieu de terrain brésilien Danilo sera le premier et pour une somme rondelette : 25 millions d’euros. Là encore, un prix très élevé pour un joueur qui n’a disputé que 8 matchs cette saison, la faute à une grosse blessure à la cheville. Dans ce deal à plusieurs bandes, un autre joueur va être concerné : l’expérimenté gardien Matt Turner, 30 ans, titulaire avec les Etats-Unis, qui va débarquer à l’OL en tant que doublure de Lucas Perri. Un mic-mac sans fin qui risque de faire gronder les supporters lyonnais, très agacés de voir leur propriétaire multiplier ce genre de deal. Le plus important sera surtout de savoir ce qu’en pensent les dirigeants de la DNCG à la fin du mois.