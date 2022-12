Textor à la tête de l’OL, il a très peur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais.

Un « grand jour » pour Jean-Michel Aulas, lequel s’est réjoui de l’officialisation de cette transaction. Le président de l’Olympique Lyonnais, qui va rester aux manettes pendant trois ans, est convaincu que la vente du club à John Textor va permettre à Lyon de franchir un cap grâce aux moyens de l’homme d’affaires américain. Ce dernier a promis d’investir dès le mercato hivernal pour renforcer l’effectif à la disposition de Laurent Blanc, la preuve qu’il arrive plein d’ambitions dans la capitale des Gaules. Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco s’est néanmoins montré très mesuré quant au rachat de l’OL par John Textor. Pour le consultant, il convient de rester prudent au vu des récents exemples d’hommes d’affaires américain en Ligue 1. La présence de Jean-Michel Aulas dans l’organigramme est toutefois de nature à rassurer l’ancien joueur de l’OM.

Di Meco rassuré par la présence d'Aulas avec Textor

« La bonne nouvelle dans la vente de l’OL à Textor, c’est que Jean-Michel Aulas va rester aux manettes pendant quelques temps. Je pense que ça va faire du bien car s’il avait lâché le club, ça aurait été dangereux. En France, tous les Américains qui sont venus, ils sont partis la queue entre les jambes. McCourt à l’OM, ça ne se passe pas trop mal mais ce n’est pas au niveau espéré par les supporters. Dans le foot d’aujourd’hui, plus tu as des sous, plus tu fais des conneries et ce n’est pas une garantie de réussite. Quand tu es identifié comme un club qui a les sous, tu surpayes les joueurs et pourtant ça ne rend pas les joueurs meilleurs. La continuité avec Aulas, c’est une garantie et une très bonne chose pour l’OL par rapport à Bordeaux par exemple » a analysé Eric Di Meco, qui attend de voir avec impatience ce que donnera John Textor du côté de l’Olympique Lyonnais. L’utilisation des moyens mis à disposition par l’Américain sera notamment déterminante pour faire grandir, ou non, le club lyonnais.