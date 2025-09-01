« ‍Textor a fait tellement de mal à l’OL ‍», il craque en direct

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avec trois victoires en trois matchs et aucun but encaissé, l'Olympique Lyonnais réussit un début de saison exceptionnel compte tenu des circonstances. De quoi commencer à oublier l'ère Textor.

Placé dans l'obligation de vendre Georges Mikautadze en raison de l'état des comptes laissés par John Textor, l'Olympique Lyonnais a réussi à venir à bout de l'OM (1-0) sans avoir d'avant-centre sur le terrain. Après la terrible crise traversée à cause de l'homme d'affaires américain, Michele Kang a ramené de la sérénité et même du bonheur du côté de l'OL, ce qui n'était pas gagné quand on se souvient du climat régnant au Groupama Stadium en fin de saison passée. Même si l'OL a définitivement tourné le dos à l'ère du fameux ADN lyonnais, l'équipe de Paulo Fonseca fait plaisir à voir, et sur la chaîne L'Equipe, Giovanni Castaldi n'a pas masqué son plaisir de voir que l'Olympique Lyonnais avait réussi à tourner la page John Textor sans que cela tourne à la catastrophe.

L'OL revit sans John Textor

Dans L'Equipe du Soir, le journaliste, qui travaille aussi pour Ligue 1+, avoue qu'il ne s'attendait pas à cela. « L’osmose entre le public et l’équipe lyonnaise était magnifique. Même si cet Olympico était décevant en matière de scénario par rapport aux matchs précédents entre l’OL et l’OM. Mais c’est un succès mérité pour Lyon. Je vais être honnête, je n’attendais pas grand-chose de cette saison de l’Olympique Lyonnais, j’étais même inquiet. Mais, après ces trois rencontres de Ligue 1, force est de constater que le staff a très bien travaillé. Ce club travaille désormais sainement et dans une bonne ambiance. On peut se demander si le départ de John Textor, qui a fait tant de mal à ce club, n’a pas libéré tout le monde », constate Giovanni Castaldi.