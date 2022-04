Tetê s'offre un record de 48 ans, il entre dans l'histoire de l'OL !

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Officiellement arrivé du Shakhtar la semaine dernière à la suite de l'invasion russe en Ukraine, Tetê a battu un très vieux record lyonnais. Le jeune brésilien, buteur deux minutes après son entrée en jeu, a sauvé l'OL ce dimanche et est déjà aimé de tous ses supporters.

Et la lumière est venue de Tetê...Peter Bosz doit une belle chandelle à sa nouvelle recrue arrivée jeudi dernier d'Ukraine. Après un match débridé, l'Olympique Lyonnais a finalement réussi à s'imposer (3-2) face à Angers au Groupama Stadium grâce à un but du jeune ailier brésilien, rentré en jeu deux minutes plus tôt. Dans l'histoire des Gones, Tetê est devenu le premier joueur à marquer aussi rapidement lors de ses débuts après Lucien Gardon en 1958 et Michel Berger en 1974. Depuis quelques années, le Brésil a grandement sa place à l'OL : Paqueta, Michel Bastos, Juninho, Cris, Sonny Anderson...Ce week-end, Tetê est devenu le troisième joueur brésilien à marquer pour son premier match avec l'OL, juste après Nilmar en 2004 et Fred en 2005. L'histoire est en marche.

Tetê : « Ici pour marquer l'histoire de l'OL »

𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩 🇧🇷 @OL_English new signing Tetê scored just two minutes into his debut 🦁⏰pic.twitter.com/fiD1nyGstD — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 4, 2022

Sa magnifique frappe du pied gauche a fait exploser les 34 376 spectateurs du Groupama Stadium, mais bien plus encore. « C'est un début de rêve. Je rentre sur le terrain, et j'ai aidé l'équipe en marquant. C'est vrai que j'ai eu des doutes, vu la situation en Ukraine, de ne pas pouvoir rejouer au football. Mais c'est du passé. Je suis là pour aider l'équipe. Je suis ici pour marquer l'histoire de l'OL » a déclaré le héros lyonnais en zone mixte. Toute la communauté lyonnaise se réjouit des débuts de rêve de sa dernière recrue. Mateus « Tetê » Martins est prêté par le Shakhtar Donetsk jusqu'au 30 juin 2022. Son futur dépendra de l'évolution de la guerre en Ukraine et l'Olympique Lyonnais compte bien garder sa nouvelle pépite de 22 ans, sous contrat avec la formation ukrainienne jusque décembre 2023.