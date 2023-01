Tetê prêt à quitter l'OL d'ici 1 semaine ?

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va vivre une fin de mercato très agitée, que ce soit du côté des arrivées ou des départs. Tetê pourrait notamment quitter le navire et rejoindre la Premier League.

Déjà largué en Ligue 1 (9ème avec 25 points), l'OL veut se donner les moyens de changer la donne en cette fin de mercato hivernal. Cela passera par un bon coup de balai, alors que la crise couve de plus en plus avec les fans du club, qui souhaitent voir du changement à tous les étages. La direction rhodanienne est au travail afin de renforcer l'effectif de Laurent Blanc mais compte aussi sur le départ de certains joueurs. Jeff Reine-Adélaïde, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar, Jérôme Boateng, Moussa Dembélé, Thiago Mendes et peut-être Malo Gusto, ils sont tous susceptibles de quitter l'OL cet hiver. Et cela pourrait même être le cas pour Tetê.

Tetê et l'OL, déjà la fin ?

𝙑𝙪 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙡𝙤𝙪𝙨𝙚 👀



Notre trio Cherki-Tetê-Lacazette à l'œuvre lors du 16ème de finale de #CoupeDeFrance face à Chambéry Savoie 🔥🔴🔵



Présenté par 𝗢𝗢𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 pic.twitter.com/lvsgz5fwTj — Olympique Lyonnais (@OL) January 23, 2023

Prêté pour la deuxième fois consécutive par le Shakhtar Donetsk, le Brésilien affiche un rendement plus que convenable à Lyon. Mais il pourrait céder aux sirènes de la Premier League et de Leicester.... C'est du moins ce que rapporte le Daily Mail ce lundi. Les Foxes sont très intéressés par le profil de Tetê et l'attaquant auriverde serait lui aussi plutôt séduit à l'idée d'évoluer en Angleterre malgré son amour pour l'OL. Le joueur de 22 ans sera en fin de contrat avec le Shakhtar Donetsk en décembre 2023 et sans doute que les Gones ont déjà préparé leurs arrières en négociant une possibilité d'achat définitif à l'issue de la saison en cours. A moins que l'OL ne prenne la décision de lâcher Tetê, malgré ses 8 buts et 10 passes décisives délivrées en 30 matchs toutes compétitions confondues. A noter qu'en plus de Leicester, Everton et Nottingham Forest sont aussi à l'affût dans le dossier du natif d'Alvorada (Brésil).