L’Olympique Lyonnais annonce une nouvelle recrue dans ce mercato estival. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Tanner Tessmann s’est engagé avec l’OL jusqu’en 2029. Le milieu de terrain américain, présent avec sa sélection pendant les Jeux Olympiques de Paris il y a quelques jours, arrive en provenance de Venezia en Italie. Le montant de l’opération s’élève à 6 millions d’euros.

