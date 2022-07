Tagliafico refuse l'OL, Cheyrou active une piste low-cost

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche au mercato, l’OL a échoué dans les dossiers Tyrell Malacia et Nicolas Tagliafico.

Après l’échec du dossier Tyrell Malacia, lequel s’est engagé en faveur de Manchester United, les dirigeants de l’OL avaient fait de Nicolas Tagliafico leur priorité absolue sur le marché des transferts. A en croire les informations de L’Equipe, un accord a même été trouvé entre l’Ajax Amsterdam et le club rhodanien pour une somme avoisinant les 5 millions d’euros. Cela étant, Nicolas Tagliafico ne fait pas de l’Olympique Lyonnais sa priorité et espère toujours un signe d’un club qualifié pour la Ligue des Champions. Par conséquent, la piste du latéral argentin de l’Ajax est en stand-by à l’OL, qui s’active pour trouver un latéral gauche avant le début de la saison. Et selon les informations de Foot Mercato, une piste low-cost qui ne devrait pas faire sauter de joie les supporters lyonnais a été activée par Bruno Cheyrou, le patron de la cellule de recrutement de l’OL.

Doumbia pour oublier le fiasco Tagliafico ?

Cette piste made in Ligue 1 mène à Souleyman Doumbia, le latéral gauche d’Angers. En fin de contrat avec le SCO dans un an, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais présente plusieurs avantages aux yeux de l’état-major de l’OL. Tout d’abord, son prix est ultra-abordable et n’a rien à voir avec celui de Tyrell Malacia ou d’Alex Grimaldo, un autre joueur évoqué à l’OL pour renforcer ce poste de latéral gauche. Selon les informations de Foot Mercato, un transfert à hauteur de 5 millions d’euros est envisageable pour l’Ivoirien de 25 ans. Par ailleurs, la concurrence est moindre dans ce dossier par rapport à ce que l’OL peut rencontrer dans les négociations avec Nicolas Tagliafico. En effet, les clubs intéressés par Souleyman Doumbia sont d’un calibre inférieur (Union Berlin, Burnley), ce qui peut permettre à Lyon de rafler la mise rapidement. Reste à voir si le joueur correspond au standing attendu par Peter Bosz. Et quand on sait que le Néerlandais rêvait les yeux ouverts de Tyrell Malacia, il y a de quoi se poser la question. Mais c’est aujourd’hui l’une des pistes privilégiées par l’OL au mercato à ce poste de défenseur gauche.