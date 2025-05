Tagliafico prolongé, l'OL ne lâche rien ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'été qui arrive annonce un fort exode à l'Olympique Lyonnais. Plusieurs cadres vont quitter le club, de quoi économiser de la masse salariale. Néanmoins, les Gones font tout pour conserver Tagliafico. L'Argentin a reçu une offre de prolongation.

Convoqué par la DNCG le 24 juin prochain, l'Olympique Lyonnais devra rééquilibrer ses comptes avant cette date fatidique. Cela implique un fort dégraissage au mercato estival, lequel démarre dès le 1er juin cette année. Les départs d'Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki sont déjà actés. Ils pourraient être suivis par ceux de Malick Fofana, Corentin Tolisso et Nemanja Matic notamment. De quoi faire rentrer de l'argent dans les caisses et réduire la masse salariale. Le cas de Nicolas Tagliafico apparaît plus flou sur le papier. En fin de contrat dans quelques semaines, l'Argentin est un cadre précieux de l'effectif lyonnais mais son salaire de 250 000 euros mensuels est tout de même imposant.

L'OL veut conserver Tagliafico

Pourtant, John Textor n'est pas décidé à se passer de ses services. Comme le révèle le site argentin Soy del Millo, l'OL entend garder Nicolas Tagliafico la saison prochaine. Les Gones lui ont transmis une offre de prolongation pour la saison prochaine. Un pari audacieux car cela s'accompagnera logiquement d'une hausse de salaire.

Temporada terminada. Peleando hasta el final y logrando clasificación europea aunque nuestra ambición era más grande. Gracias a todos como siempre por apoyarnos! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/3EhVMsY88S — Nico Tagliafico (@nico_taglia) May 18, 2025

Ce n'est pas le meilleur signal envoyé à la DNCG mais c'est bien plus positif pour les supporters. En effet, cela traduit de hautes ambitions pour la saison 2025-2026 avec un joueur loué pour ses qualités défensives et son état d'esprit. Reste à voir quelle sera la réponse du champion du monde 2022. Nicolas Tagliafico est convoité par plusieurs écuries européennes ainsi que par River Plate en Argentine. Difficile néanmoins de laisser filer un tel leader de vestiaire pour l'OL surtout avec les nombreux départs de cadres prévus au cours de l'été.