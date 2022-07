Tagliafico à l'OL, Lyon a compris le piège

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La situation dans le dossier de Nicolas Tagliafico semble être totalement à l'arrêt du côté de l'Olympique Lyonnais. L'OL a retenu les leçons des dossiers Onana et Malacia.

En quête d’un renfort défensif, sur le flanc gauche, l’Olympique Lyonnais semblait pressé de trouver un joueur dès le début du mercato, mais finalement Peter Bosz et la cellule de recrutement prennent désormais leur temps. Il est vrai que l’OL a compris à ses dépens que certains agents avaient perçu la situation du club et s’en servaient, notamment aux Pays-Bas où la réputation de Lyon est excellente depuis le passage de Memphis Depay. L’an dernier, ce sont les agents d’Andre Onana qui s’étaient servis de l’intérêt lyonnais pour faire grimper les offres autour du gardien de but, finalement parti libre de l’Ajax Amsterdam pour signer à l’Inter alors qu’un accord avait été annoncé avec l’OL. Plus récemment, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot n’ont pas digéré le dossier Tyrell Malacia. Tout semblait bouclé pour la venue du jeune défenseur néerlandais de Feyenoord avant que ce dernier ne plante Lyon et signe à Manchester United, ayant gratté quelques milliers d’euros de plus avec ses agents grâce à cette « astuce. ». La leçon est désormais retenue du côté du Groupama Stadium.

L'OL ne veut plus être le pigeon de quelques agents

Alors, quand l’Olympique Lyonnais a commencé à regarder du côté de l’Ajax Amsterdam, et que le nom de Nicolas Tagliafico est apparu, l’OL a tout de suite mis le pied sur la pédale de frein, continuant à travailler en parallèle sur d’autres profils. Non pas que le défenseur argentin ne soit pas du goût de Peter Bosz, mais les dirigeants rhodaniens ont très vite compris que les agents du joueur de l’Ajax Amsterdam étaient prêts à refaire le même coup que ceux de Tyrell Malacia, en demandant une part de gâteau supplémentaire sous peine de faire changer de direction le défenseur. Et comme par hasard, la rumeur d’un départ de Tagliafico au FC Barcelone est aussitôt apparue, histoire de mettre un peu de pression sur l'OL. Selon Le Progrès, du côté de l'Olympique Lyonnais on ne s'acharnera pas sur cette piste, laissant aux représentants de l'international la responsabilité de leurs actes. Si Nicolas Tagliafico doit venir, alors ce sera en acceptant l'offre de l'OL.