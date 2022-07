Tagliafico à l'OL, accord trouvé avec l'Ajax Amsterdam

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier du défenseur a soudainement avancé du côté de l'Olympique Lyonnais puisque les dirigeants de l'OL ont un accord avec leurs homologues néerlandais concernant Nicolas Tagliafico.

Du côté du Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot doivent croiser les doigts après avoir obtenu une réponse positive des dirigeants de l’Ajax Amsterdam pour le transfert du défenseur argentin. Le board lyonnais sait que tant que le joueur n’a pas signé, il peut toujours se passer quelque chose, et le dossier Tyrell Malacia l’a récemment démontré. Cependant, concernant Nicolas Tagliafico les choses vont dans le bon sens pour l'OL à en croire le quotidien sportif. L’Ajax a en effet validé l’offre de 4 millions d’euros plus des bonus transmise par le club français pour recruter le défenseur de 29 ans à qui il restait une année de contrat. Tout est clair entre les deux clubs, mais cependant l’opération n’est pas encore terminée. Et pour cause.

Tagliafico hésite en attendant une offre du Barça

En effet, si Nicolas Tagliafico a bien discuté avec l’Olympique Lyonnais, il n’a pas validé les conditions de son transfert. La raison de cette hésitation est très simple, et c’est la presse espagnole qui la dévoile. Depuis quelques jours, le nom du défenseur international argentin circule du côté du FC Barcelone où Nicolas Tagliafico sera le plan B si le Barça n’arrive pas à faire venir Marcos Alonso. L'Argentin veut gagner un peu de temps, car évidemment il place le club catalan devant l'OL dans la hiérarchie de ses choix. Cependant, l'Ajax Amsterdam va probablement lui mettre un peu de pression, histoire que Barcelone ne pourrisse pas un dossier qui est déjà réglé avec Lyon.