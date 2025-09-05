Surprise à l’OL, Ghezzal fait son retour

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la fermeture du marché des transferts lundi dernier, l’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer une nouvelle signature. Le club rhodanien a convaincu son ancien joueur Rachid Ghezzal de revenir après la fin de son contrat à Çaykur Rizespor en Turquie.

La fin du mercato estival a laissé un petit goût amer à l’Olympique Lyonnais. Après le départ de l'attaquant Georges Mikautadze à Villarreal, le secteur offensif avait clairement besoin de renfort. L’arrivée en prêt du Lensois Martin Satriano n’était pas jugée suffisante au sein de la direction. Dans l’idéal, le directeur technique Matthieu Louis-Jean aurait aimé attirer un avant-centre ainsi qu’un ailier droit supplémentaires.

Le marché des transferts a certes fermé ses portes lundi dernier. Mais en ce qui concerne le deuxième profil cité, la formation rhodanienne a peut-être trouvé la solution. Rappelons que les clubs sont toujours autorisés à recruter des joueurs libres de tout contrat. Selon les informations d’Olympique-et-lyonnais, Lyon va donc en profiter pour récupérer Rachid Ghezzal. En juin dernier, l’ailier âgé de 33 ans s’est retrouvé libre après la fin de son contrat à Çaykur Rizespor. Le joueur formé chez les Gones n’a manifestement pas donné satisfaction durant sa seule saison passée au club turc.

Paulo Fonseca a donné son accord

Pas de quoi refroidir l’Olympique Lyonnais qui s’apprête à l’intégrer à l’effectif de Paulo Fonseca. La source précise d’ailleurs que l’entraîneur portugais a bien validé le profil de Rachid Ghezzal. On apprend également que les discussions avec l’international algérien concernaient aussi un projet de reconversion. Les deux parties séparées en 2017, lorsque le joueur était parti libre en direction de l’AS Monaco, ont donc négocié une collaboration à long terme. Une belle manière de relancer sa carrière pour l’ailier droit qui sera dans un premier temps chargé d’encadrer le groupe rajeuni de l’Olympique Lyonnais.