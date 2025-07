Sunderland veut Mikautadze, l'OL n'a aucune chance

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que l'OL n'est toujours pas assuré d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, certains joueurs rhodaniens pourraient quitter le navire. C'est notamment le cas de Georges Mikautadze.

L'OL est dans le flou le plus total et attend le résultat de son appel avec la boule au ventre. La DNCG a pour le moment prononcé une descente en Ligue 2 pour les Gones. Forcément pas de quoi rassurer les joueurs de l'Olympique Lyonnais, qui préparent déjà leurs arrières. Parmi les joueurs lyonnais qui ont une belle valeur marchande : Georges Mikautadze. L'international géorgien pourrait bien rebondir en Premier League, alors que Sunderland insiste pour le récupérer. Les Black Cats, fraichement promus en Premier League, ont des moyens considérables.

L'OL a de quoi avoir peur de Sunderland pour Mikautadze

Selon les informations de Foot Mercato, des approches ont récemment été faites pour l'ancien du FC Metz. Sunderland, malgré son statut de promu, a des moyens considérables du fait de la présence en tant que propriétaire de Kyril Louis-Dreyfus, fils de Robert Louis-Dreyfus. La formation anglaise n'aura donc pas de mal à s'aligner sur les demandes lyonnaises pour Mikautadze. Outre Sunderland, Francfort et des clubs turc et d'Arabie saoudite sont également intéressés par les services du Gone. Les Black Cats possèdent également l'avantage d'avoir un entraineur français, Régis Le Bris, dont le discours pourrait tout changer pour Mikautadze. Sunderland, qui a plus que galéré pour remonter dans l'élite du football anglais, n'a pas prévu de redescendre de sitôt. L'idée est de se renforcer considérablement cet été pour faire face à la concurrence en Premier League. Mikautadze est vu comme une grande priorité pour Kyril Louis-Dreyfus, grand passionné de football. Pour rappel, d'après Forbes, la fortune familiale est évaluée à quelque 4,6 milliards d’euros.