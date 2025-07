Strasbourg flaire le très gros coup à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré le feu vert de la commission d’appel de la DNCG, il y aura des départs à l’OL cet été et Strasbourg compte bien en profiter. Le club alsacien a flashé sur un défenseur lyonnais et va lancer l’assaut.

Condamné dans un premier temps à une relégation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais a finalement été sauvé par la commission d’appel de la DNCG. La mise à l’écart de John Textor et la solidité financière de Michele Kang ont permis aux Gones de conserver leur place en Ligue 1, ce qui n’empêche qu’il va falloir vendre pour réduire la voilure et rationaliser les coûts. Des joueurs à forte valeur marchande sont convoités à l’instar de Malick Fofana ou encore de Corentin Tolisso. D’autres joueurs moins exposés suscitent aussi de l’intérêt, notamment dans le championnat de France.

C’est par exemple le cas de Saël Kumbedi. Débarqué du Havre pour un million d’euros en août 2022, le latéral droit de 20 ans enchaîne les saisons dans la capitale des Gaules. S’il ne s’est jamais imposé sur une longue durée comme un titulaire, il a toutefois laissé entrevoir de belles qualités. L’international espoirs français a notamment tapé dans l’oeil de Strasbourg, qui pourrait perdre le très convoité Guéla Doué lors du mercato estival. Le frère de l’ailier du PSG est convoité par l’AC Milan et pour le remplacer, le profil de Saël Kumbedi plaît énormément aux Alsaciens selon Mohamed Toubache-Ter.

Strasboug en pince pour Saël Kumbedi

Valorisé à une petite dizaine de millions d’euros par Transfermarkt, le natif de Stains entrerait parfaitement dans la politique de recrutement de BlueCo à Strasbourg, avec la volonté de former un groupe jeune sous la direction de Liam Rosenior. Le projet pourrait plaire au principal intéressé, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027 et confronté à une rude concurrence dans le Rhône avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles. Reste maintenant à voir si sur le plan financier, les exigences lyonnaises -qui n’ont pas filtré- seront en adéquation avec la somme que Strasbourg est prêt à payer pour s’offrir Saël Kumbedi.