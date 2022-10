Steven Gerrard aide l’OL à raisonner Dembélé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sollicité par ses dirigeants pour une prolongation, Moussa Dembélé semble déterminé à partir libre l’été prochain. Encore faudrait-il résister au prochain mercato hivernal durant lequel l’attaquant de l’Olympique Lyonnais devrait être sollicité, notamment par Aston Villa et son manager Steven Gerrard.

La saison risque d’être longue pour Moussa Dembélé. Avant la rencontre de la 10e journée de Ligue 1 face à Toulouse ce vendredi soir, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’avait débuté qu’un seul match cette saison. L’entraîneur Peter Bosz a privilégié un 4-3-3 avec le seul Alexandre Lacazette en pointe. Quant à la direction, il est clair que l’ancien jeune du Paris Saint-Germain ne fait pas vraiment partie du projet étant donné sa situation contractuelle.

Une dernière chance de vendre Dembélé

Moussa Dembélé a en effet entamé la dernière année de son contrat. Et malgré les sollicitations de ses supérieurs, l’avant-centre de 26 ans refuse de prolonger son bail. Son plan de carrière semble passer par un départ libre l’été prochain. Ce que l’Olympique Lyonnais souhaite absolument éviter. Autant dire que Moussa Dembélé sera fortement poussé vers la sortie en janvier prochain, ne serait-ce que pour récupérer une petite indemnité de transfert. Compte tenu de sa popularité en Angleterre, le Gone ne devrait pas manquer de propositions.

Moussa Dembélé (OL) intéresse Aston Villa https://t.co/w9OMeQrPQ2 — Jeunesfooteux.com (@Jeunesfooteux) October 7, 2022

L’une d’entre elles pourrait venir d’Aston Villa qui, selon les informations du média Jeunes Footeux, n’attendra pas sa fin de contrat pour agir. L’actuel 14e de Premier League réalise un début de saison nettement en dessous de ses attentes. Seulement six buts inscrits en huit journées de championnat, le total est largement insuffisant pour le manager Steven Gerrard qui espère renforcer son secteur offensif pour la deuxième partie de l’exercice. Reste à savoir si les Villans parviendront à convaincre Moussa Dembélé, apparemment séduit par la perspective de choisir le courtisan de son choix, et de négocier le meilleur contrat possible en tant que joueur libre.