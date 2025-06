Sous pression, Textor lâche 60 millions d'euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a accepté de vendre ses parts dans Crystal Palace, même s'il n'a pas pu négocier comme il le souhaitait. Il va tout de même récupérer un joli pactole, une bonne nouvelle pour l'OL.

Mis sous pression par les propriétaires de Crystal Palace de lâcher ses parts afin de permettre au club londonien de participer à l’Europa League, John Textor va s’exécuter. Le boss d’Eagle Football a trouvé un accord sur les grandes lignes pour céder 44,9 % des parts de Crystal Palace, dont il était actionnaire principal mais non majoritaire et non décisionnaire. Néanmoins, sa présence empêchait la formation londonienne de participer à la même compétition que l’OL, en vertu des règlements de l’UEFA. Invité à se débarrasser de ses parts en raison de son incapacité à racheter la totalité du club, John Textor a trouvé un accord avec Woody Johnson, annonce The Guardian. Le propriétaire des New York Jets en NFL a mis 222 millions d’euros et le « closing » du deal est en discussions à l’heure actuelle.

222 millions d'euros pour Eagle Football

PAPAI John Textor engraxando a chuteira do Igor Jesus 😂 😂



RASGA O CONTRATO!

CANCELA A VENDA!

EU QUERO O IGOR PRA SEMPRE AQUI! pic.twitter.com/7rdntKDKUF — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) June 20, 2025

L’accord est trouvé, alors que Textor a reçu deux autres offres, mais aucune n’approchant des 282 millions d’euros qu’il espérait après avoir valorisé ses parts à ce niveau. La perte est donc de 60 millions d'euros, mais le temps manquait pour négocier sur la durée. Les choses devraient aller très vite, non pas pour que l’OL puisse passer la DNCG sans encombre, mais pour que l’UEFA ne sanctionne pas Crystal Palace d’une disqualification pour l’Europa League. Face à l’instance européenne, John Textor a tenté de feinter en expliquant qu’il pouvait très bien placer ce pouvoir au sein de Crystal Palace dans une fiducie sans droit de regard, mais cela n’a pas convaincu l’UEFA. La vente était donc obligatoire et elle est bien parti pour avoir lieu cet été, ce qui permettra à Eagle Football de récupérer un montant conséquent. Cela même si John Textor l’a assuré encore une fois à Los Angeles cette nuit en marge du match entre le PSG et Botafogo, il a les fonds financiers suffisants pour passer la DNCG sans encombre avec l’OL.