OL : Shaqiri multiplie les bonnes nouvelles pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais espère continuer son sans-faute en Europa League et pour cela le club entraîné par Peter Bosz peut compter sur un Xherdan Shaqiri qui semble s'éclater sous le maillot de l'OL.

L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup lors du mercato en s’attachant les services de Xherdan Shaqiri, un joueur dont Peter Bosz avait validé la venue. L’entraîneur néerlandais souhaitait ajouter de l’expérience au plus haut niveau dans son vestiaire, et cela est évidemment le cas avec l’international suisse, qui a joué au plus haut niveau européen sous le maillot de Liverpool. Avant la réception de Brondby en Europa League, jeudi en Europa League, Xherdan Shaqiri n’a pas masqué son bonheur d’avoir rejoint le club de Jean-Michel Aulas. Se sentant de mieux en mieux à Lyon, le joueur de la Nati, qui a ouvert son compteur but avec l’OL contre Troyes, la semaine passée, estime que les supporters rhodaniens n’ont encore rien vu et pas seulement le concernant. Car Shaqiri sent que les pièces du puzzle se mettent toutes en places du côté de Lyon et que cela va se voir rapidement.

Shaqiri promet que Lyon va faire fort

« Mon adaptation est très bonne, je me sens bien et je suis très content d'être à Lyon. A chaque match, je me sens de mieux en mieux. Ce n'était pas difficile de m'adapter parce que l’OL a été professionnel, mes coéquipiers m'ont vraiment bien accueilli. Cela a été plus simple et l'adaptation est bonne, a confié l’ancien joueur de Liverpool, qui pense que l’Olympique Lyonnais ne fait que commencer dans sa montée en puissance et que le meilleur est à venir. Cela ne fait pas longtemps que le coach est là. Il a encore besoin de temps pour que les joueurs mettent ses idées en place. Mais comme vous l'avez vu, ça évolue dans le bon sens. Mais bien sûr que nous pouvons faire mieux. Vous pouvez voir chaque match que nous essayons de reproduire sur la pelouse tout ce que nous travaillons à l'entraînement. Et je suis sûr que nous ne pourrons qu'être meilleurs. »