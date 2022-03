Seko Fofana à l’OL, la mission se complique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux d’effectuer un mercato made in Ligue 1 cet été, l’OL cible Jonathan Clauss mais également Seko Fofana.

Selon les informations dévoilées il y a quelques jours par Le Progrès, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais apprécient grandement le deux tauliers du RC Lens. Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot ont néanmoins conscience qu’il ne sera pas simple de recruter deux joueurs aussi courtisés dans la mesure où Jonathan Clauss et Seko Fofana brillent de milles feux au RC Lens depuis maintenant près de deux ans. Dans le cas du nouveau latéral droit de l’Equipe de France, la concurrence n’est pas encore connue. En revanche, pour ce qui est de Seko Fofana, on sait d’ores et déjà que l’OL devra composer avec la concurrence de grands clubs européens. Une tendance confirmée par Calcio Mercato, qui dévoile que Seko Fofana est extrêmement courtisé en Italie, où les recruteurs le connaissent bien.

Seko Fofana courtisé par l'OL... et l'AC Milan

Après son passage à l’Udinese, Seko Fofana n’a pas de secrets pour les clubs italiens, qui ne pensaient tout de même pas que le milieu de terrain de 26 ans prendrait une telle épaisseur au RC Lens. Devant la dimension prise par Seko Fofana dans le Nord de la France, un cador de la Série A serait très intéressé par l’idée de le faire revenir en Italie. Et si cet intérêt se concrétise par une offre, nul doute que Seko Fofana réfléchira à deux fois dans la mesure où c’est l’AC Milan qui est très chaud pour faire revenir le milieu de terrain de Lens en Italie. A ce jour, aucun tarif n’a filtré pour le capitaine lensois, mais nul doute que les Sang et Or fixeront la barre très haute pour le transfert de leur meilleur joueur, auteur de 9 buts et 1 passe décisive sous les couleurs lensoises cette saison. L’Olympique Lyonnais, qui a recruté Romain Faivre cet hiver et qui souhaite poursuivre dans cette voie en s’offrant les meilleurs joueurs de Ligue 1, sera-t-il prêt à toutes les folies pour Seko Fofana ? Nul doute que cela dépendra en partie de la qualification ou non de Lyon pour une coupe d’Europe, ce qui impactera directement les finances du club présidé par Jean-Michel Aulas…