Sardar Azmoun signe officiellement à...Leverkusen

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Contre toute attente, Sardar Azmoun s'est engagé ce samedi avec le Bayer Leverkusen, il rejoindra libre le club allemand l'été prochain, où il a signé jusqu'en 2027.

Annoncé proche de l’Olympique Lyonnais, avec qui il avait trouvé un accord en novembre dernier, puis de la Juventus, de Burnley, Sardar Azmoun a finalement décidé de s’engager avec le Bayer Leverkusen, club qu’il rejoindra la saison prochaine une fois qu’il sera libre de son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Les dirigeants russes refusaient de voir partir leur buteur vedette à cet instant du championnat, et ils ont donc préféré que ce dernier soit libre de s’engager où il le souhaitait. C'est évidemment un coup dur pour l'OL, puisque Peter Bosz n'avait jamais caché son désir de recruter Sardar Azmoun.

« Nous sommes très heureux de ce transfert. Sardar Azmoun est l'un des meilleurs buteurs du championnat russe depuis des années. Il a remporté le championnat trois fois de suite avec le Zénith, a joué régulièrement en Ligue des champions et a démontré sa classe internationale au plus haut niveau. Avec lui, notre attaque gagne en qualité, Sardar rendra celle-ci encore plus imprévisible et puissante », s’est réjoui le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.