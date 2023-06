Saison ratée, Tagliafico donne une leçon à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Seulement septième de Ligue 1 après sa première saison à l’Olympique Lyonnais, l’Argentin Nicolas Tagliafico ne cache pas sa frustration. Le latéral gauche s’attendait à jouer les premiers rôles dans le championnat français et encourage ses coéquipiers à travailler davantage.

Saison contrastée pour Nicolas Tagliafico. D’un côté, l’Argentin a connu le bonheur de remporter la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste. Mais de l’autre, le latéral gauche ne peut pas se satisfaire de son bilan avec l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est l’auteur de performances plutôt convaincantes dans l’ensemble. Son état d’esprit a surtout plu à l’entraîneur Laurent Blanc. Mais Nicolas Tagliafico avait signé l’été dernier pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, et non pas pour terminer à la septième place.

El fútbol es un mundo lleno de excusas y culpas ajenas, pero no alcanzar nuestras ambiciones no solo fue una gran decepción sino también una lección: para conseguir objetivos tenés que hacer todo lo necesario, trabajar muy duro, aprender y redoblar esfuerzos. (1/2) pic.twitter.com/Ot7arkEDce — Nico Tagliafico (@nico_taglia) June 4, 2023

Frustré, le Lyonnais a dressé un bilan décevant et a encouragé ses coéquipiers à en faire davantage la saison prochaine. « Le football est un monde plein d'excuses et de reproches aux autres, a écrit l’international argentin sur Twitter. Mais, ne pas atteindre nos objectifs a été, non seulement une grande déception, mais aussi une leçon : pour atteindre nos objectifs, il faut faire tout ce qui est nécessaire, travailler très dur, apprendre et redoubler d’efforts. Nous sommes frustrés, à juste titre, et l'admettre est la seule étape possible pour se rapprocher du succès. »

Tagliafico semble prêt à rester

Dans don message, Nicolas Tagliafico laisse entendre qu’il ne bougera pas cet été. Son avenir semblait pourtant incertain au moment de son entretien avec Prime Video en avril dernier. « A la fin de la saison, il faudra analyser tout ce qu'il s'est passé. Et je prendrai une décision. J'ai un contrat ici jusqu'en 2025. Je suis donc concentré, je veux faire du mieux possible sur les matchs qui restent. Viendra ensuite le temps des analyses », confiait le latéral gauche, apparemment prêt à disputer une nouvelle saison sans coupe d’Europe.