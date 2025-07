Rui Patricio, l'énorme coup de l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le départ de Lucas Perri à Leeds United pour 16 millions d’euros est acté et l’OL va devoir se trouver un nouveau gardien en urgence. Pour remplacer le gardien brésilien, le nom de Rui Patricio est évoqué.

Après voir perdu Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Thiago Almada, Paulo Fonseca s’apprête à voir filer un nouveau cadre de son effectif. Et pour cause, un accord a été trouvé jeudi entre l’Olympique Lyonnais et Leeds United pour le transfert de Lucas Perri. Le gardien brésilien de 26 ans va rejoindre la Premier League dans le cadre d’un deal qui va rapporter 16 millions d’euros aux Gones. Au vu de la situation financière de l’OL, ce transfert est une bonne nouvelle pour le club rhodanien mais sportivement, c’est une autre histoire.

Lyon perd un gardien fiable, international brésilien, encore jeune et excellent sur tous les points que ce soit sur sa ligne ou au pied. Le remplacer avec des moyens financiers limités sera une mission périlleuse pour Lyon mais à défaut d’avoir de l’argent, la cellule de recrutement lyonnaise a des idées. Et selon les informations du Progrès, le marché des gardiens libres est à surveiller de près. Le quotidien régional croit savoir que Rui Patricio (37 ans), légende de la sélection portugaise actuellement sans contrat, est à suivre. De même, Ricardo Silva, 26 ans et formé au FC Porto est lui aussi libre.

Rui Patricio, une belle opportunité pour l'OL

Deux opportunités que l’OL surveille et qui pourraient rapidement représenter des pistes crédibles pour Lyon, tout comme celle menant au tout jeune Lorenzo Torriani, 20 ans et pour qui l’AC Milan acceptera un prêt… sans option d’achat. Parallèlement, l’OL et ses avocats s’activent pour faire annuler l’accord passé à l’époque par John Textor pour le transfert de Matt Turner contre 8 millions d’euros. Sauf grosse surprise, l’Américain ne devrait pas poser le pied dans la capitale des Gaules. En interne aussi, des ressources sont intéressantes. Le Progrès pense évidemment au très apprécié Mathieu Patouillet, qui a la cote chez les dirigeants et les supporters. Mais l’OL a peu de chances d’en faire un numéro un dès la saison prochaine.