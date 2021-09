Ribéry à Lyon, Aulas a vraiment tout tenté

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Franck Ribéry va s'engager dans les prochaines heures avec le club de Salerne, qui évolue en Série A, ce qui a provoqué une énorme joie dans la cité proche de Naples. Mais Ribéry a été proche d'une signature à Lyon.

Au dernier jour du mercato d’été, l’Olympique Lyonnais s’est déchaîné afin d’apporter à Peter Bosz les joueurs que le nouvel entraîneur de l’OL attendait. Au final, et une semaine après les signatures de Xherdan Shaqiri et Emerson, Jean-Michel Aulas et Juninho ont frappé un grand coup en obtenant un accord avec Jérôme Boateng, le défenseur international allemand s’engageant pour deux saisons avec Lyon. Plusieurs autres noms circulaient du côté du Groupama Stadium, et notamment celui de Franck Ribéry, laissé libre par la Fiorentina malgré une dernière saison très réussie. Et si l’on en croit L’Equipe, effectivement l’Olympique Lyonnais a bien tenté de faire signer celui qui en 2006 avait été tout proche de signer à l’OL avant finalement d’essuyer un refus de la part de l’Olympique de Marseille.

Ribéry et Lyon, c'était le deuxième essai de l'OL

Cette fois, ce n’est pas un refus de son club, mais un choix personnel qui a fait pencher la balance alors que Jean-Michel Aulas a essayé de le faire signer jusqu’aux derniers moments du mercato. « Lyon a pensé à lui, le 31 août sur le gong, au moment de faire signer Jérôme Boateng. Ribéry et le nouveau défenseur de l’OL sont très proches et se sont maintenus en forme physiquement cet été, à Munich », explique le quotidien sportif. Cependant, même s’il a apprécié cet intérêt de Lyon, et a recommandé à Boateng de signer, Ribéry avait lui choisi de rester en Italie. Et c’est pour cela qu’il va signer avec la Salernitana, le club du Sud de l’Italie, qui est monté en Serie A après des barrages. Dans cette ville côtière, la rumeur de la venue de Franck Ribéry a déjà provoqué des scènes de joie, le joueur français ayant une énorme cote en Italie.