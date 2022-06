Révolution à l'OL, Tony Parker prépare sa sortie

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Pressenti pour prendre la suite de Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais, Tony Parker ne souhaite pas forcément s'investir dans le football à très long terme.

Il y a quelques mois encore, Tony Parker faisait office de candidat idéal pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas, président de l’OL depuis 1987. Investi aux côtés du boss des Gones avec l’ASVEL, le club de basket de Lyon, l’ancienne star des Spurs de San Antonio semblait avoir l’étoffe pour diriger un grand club du football français comme l’OL. Mais il n’en sera rien, vu que TP veut continuer à s’investir dans le basket, que ce soit à l’ASVEL dans le présent ou sur du plus long terme en NBA.

Tony Parker, c’est le basket et le basket

« Je préfère le front office en ce moment. Je suis dans ma loge, on vient de gagner la demi-finale, on va essayer d’être champion deux fois de suite. J'aime le côté front office. Et un de ces jours, j'essaierai la NBA, mais là, je veux redonner à mon pays. C’est très sympa de posséder l'équipe masculine, l'équipe féminine. Et l'académie que je construis ici, nous avons de super jeunes gars dans mon équipe. Nous avons peut-être le premier choix de la Draft en 2023 : Victor Wembanyama. Il a 17 ans, il joue de manière incroyable. C’est donc génial de redonner à mon pays. Mais un de ces jours, quand Coach Pop prendra sa retraite, peut-être que je reviendrai », a expliqué, dans le journal USA Today, Parker, qui pourrait donc devenir le directeur sportif des Spurs après le long passage de Popovich.

Le futur de l’OL, c’est l’Amérique avec Aulas

Un avenir bien loin du football et de l’OL qui n’étonnera et ne décevra personne. Vu que Lyon est maintenant parti sur un nouveau projet tout autre. Sachant que dans les semaines qui arrivent, le club de Jean-Michel Aulas devrait passer sous pavillon américain. En effet, l'investisseur Foster Gillett serait en passe de racheter au moins 40 % de l’OL, soit les parts lâchées par Pathé et IDG. Une fois ce deal acté, Aulas restera le président des Gones avec des nouveaux moyens en poche et la volonté de relancer un nouveau projet digne de ce nom pour remettre l’OL sur le devant de la scène. Le retour d’Alexandre Lacazette étant la première pierre à l'édifice que JMA veut reconstruire, sans Tony Parker donc.