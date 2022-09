Révolution à l'OL, Aulas gratte une dernière danse

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Plongé dans une crise de mauvais résultats depuis la mi-septembre, l’Olympique Lyonnais va se déplacer à Lens dans un contexte spécial, entre la pression autour de Peter Bosz et la fin de l’ère Jean-Michel Aulas.

La saison du club rhodanien ne se jouera pas dimanche soir à Lens, mais une partie de l’avenir de l’OL va quand même dépendre de cette rencontre face à un concurrent direct pour le podium. Relégué à la sixième place du championnat après trois défaites de rang, contre Lorient, Monaco et le PSG juste avant la trêve internationale de septembre, l’OL n’a déjà plus le droit à l’erreur. Sept longueurs derrière l’OM, Lyon aura donc une certaine forme de pression du côté de Lens. D’autant plus que le contexte autour du club lyonnais est spécial.

Bosz sous pression

Déjà parce que Peter Bosz va jouer sa survie sur le banc de touche de l’OL en cette fin d’année civile. Sous la menace d’un ultimatum, qui peut devenir une menace concrète si l’OL ne vire pas à la trêve de la Coupe du Monde avec 30 points, l’entraîneur néerlandais a encore les cartes en main, comme l’explique Le Progrès : « Les joueurs avertis sur les us et coutumes du football professionnel ne font pas cas de la situation de Peter Bosz. L’OL a une mission à honorer au stade Bollaert. Et Peter Bosz a des leviers à actionner. Officiellement, la teneur de son message est audible. Après, le contenu du match en dira plus ».

La révolution américaine arrive à Lyon

Autre fait notable avant ce dur déplacement dans le Nord de la France, la probable dernière danse de Jean-Michel Aulas en tant que propriétaire de l’OL, vu que John Textor devrait racheter la majorité du club rhodanien au cours des prochains jours, malgré le léger retard constaté ce vendredi matin. Un changement de gouvernance vécu comme une révolution à l’OL, où le match à Lens sera donc important à tous les points. « L’OL est attendu au tournant. La force d’un club se mesure aussi à sa manière de négocier les virages », peut-on lire dans les colonnes du journal régional, qui sait que l’OL ne doit pas rater la bonne trajectoire s’il veut retrouver son lustre d’antan, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions.