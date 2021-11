Révélation choc, Jorge Mendes tape à la porte de l’OL !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré des résultats décevants en championnat, Peter Bosz, dont le parcours est impeccable en Europa League, est apprécié à l’OL.

Recruté cet été par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais afin de compenser le départ de Rudi Garcia, le coach néerlandais ne croule pas sous la pression malgré la septième place décevante de son équipe. Et pour cause, les supporters ainsi que la majorité des observateurs reconnaissent les progrès de l’OL dans le jeu et le travail de Peter Bosz pour faire grandir cette équipe. Malgré cela, certains agents gravitent autour de Juninho et de Jean-Michel Aulas afin de faire la promotion de leurs clients, au cas où Peter Bosz viendrait à être menacé au cours de la saison. C’est ainsi que selon les informations du Sun, Jorge Mendes a récemment proposé les services de Nuno Espirito Santo à l’Olympique Lyonnais.

Tout fraichement limogé par Tottenham, qui a recruté Antonio Conte pour lui succéder, Nuno Espirito Santo cherche à rebondir au plus vite et son agent Jorge Mendes fait le tour de l’Europe pour lui trouver un poste. Celui qui représente également les intérêts de Cristiano Ronaldo a d’ores et déjà soumis le nom de Nuno Espirito Santo à des clubs allemands, italiens et espagnols. Et selon la presse britannique, Jorge Mendes a donc également tapé à la porte de l’Olympique Lyonnais afin de faire connaître l’intérêt du coach portugais à l’égard des Gones en cas de départ de Peter Bosz. Le média dévoile par ailleurs qu’un second club français a été contacté par Jorge Mendes, il s’agit du LOSC, où Jocelyn Gourvennec est en place depuis le départ de Christophe Galtier. Au contraire de Peter Bosz, le technicien nordiste peine en revanche à faire l’unanimité auprès de ses supporters depuis le début de la saison. C’est donc peut-être davantage dans le Nord plutôt que dans le Rhône que Nuno Espirito Santo pourrait avoir une ouverture en Ligue 1…