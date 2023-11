Renvoyé au front à Marseille, l’OL en fait des cauchemars

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le report de l’Olympico au Vélodrome le 6 décembre prochain, l’Olympique Lyonnais ne comprend pas la décision de la Ligue de Football Professionnel. Le club rhodanien ne s’imagine pas revenir au Vélodrome dans les mêmes conditions, avec le risque d’un nouveau caillassage de ses bus.

L’Olympique Lyonnais ne digère pas. Marqué par le caillassage de ses bus près du Vélodrome, le club de John Textor ne comprend pas la décision de la Ligue de Football Professionnel qui, malgré la blessure à l’œil de l’entraîneur Fabio Grosso, a simplement reporté la rencontre au même endroit et avec du public.

💬Rémy Vercoutre : " Ce soir la restera marqué dans les têtes de chacun. On a tous été très touché, physiquement et mentalement."



L'entraîneur des gardiens de l' @OL revient sur l'épisode du caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais.🔵🔴#EDC #OL pic.twitter.com/Oma4KofR9d — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 23, 2023

Choqué, Rémy Vercoutre s’imagine mal remettre les pieds dans l’enceinte marseillaise. « Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là, a réagi l’entraîneur des gardiens de l’OL sur la chaîne L’Equipe. Je me suis fait "bouger" plus d’une fois dans des déplacements, dans le bus, dans les stades, mais cette fois-là, c’était la plus horrible, la pire. J’ai vu mon ami, mon supérieur hiérarchique, Fabio Grosso, à cinquante centimètres de moi avoir la tête en sang, très touché. »

Vercoutre traumatisé

« Et quand la lumière s’est rallumée dans les couloirs du stade Vélodrome, en y entrant avec le bus, on était tous très touchés physiquement et mentalement les jours suivants, a-t-il raconté. On s’en est remis petit à petit, mais c’est un moment que je ne souhaite à personne. On a vu des choses presque dignes de scènes de guerre. Les bruits entendus ce soir-là resteront marqués dans les têtes de chacun. Je n’en garde pas un bon souvenir et je me pose beaucoup de questions sur la suite, notamment quand on va se rendre à Marseille. »

« (...) Je ne sais pas comment je vais répondre dans le bus lorsqu'on va aller à Marseille la prochaine fois, si on doit y retourner. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Je ne suis pas tout seul, il y aura 20 joueurs et une quinzaine de membres du staff. Je pense qu'on aura de mauvais souvenirs. Pour préparer un match, ce n'est pas le mieux », a regretté l’ancien portier des Gones, qui attendait une réponse positive suite à l'appel de l'Olympique Lyonnais. Mais la commission d'appel de la Fédération Française de Football n'a pas jugé la contestation recevable.