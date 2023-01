Reine-Adélaïde à Séville, c'est signé avec l'OL !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A huit jours de la fin du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais passe à la vitesse supérieure, notamment dans le sens des départs. Jeff Reine-Adélaïde signera mardi son contrat avec le FC Séville.

Lassé de traîner sur le banc de touche, Jeff Reine-Adélaïde a décidé de donner un tournant à sa carrière, puisque ce lundi, Loïc Tanzi annonce qu’un accord a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le club de Séville concernant le joueur convoité par Jorge Sampaoli et Monchi. L’opération va se formaliser dans les prochaines 24 heures, le joueur de 25 ans étant attendu mardi dans la capitale andalouse afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Selon le journaliste du quotidien sportif, Jeff Reine-Adélaïde va s’engager avec Séville sous forme de prêt, l’OL ayant prévu une option d’achat à hauteur de 12 millions d’euros dans ce contrat.

Reine-Adélaïde va découvrir la Liga

S'il a joué en Premier League 2 lorsqu'Arsenal était allé le chercher à Lens, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais va avoir sa première véritable expérience dans un championnat étranger. Jorge Sampaoli, qui l'avait probablement observé lorsqu'il était sur le banc de l'OM, avait convaincu son directeur sportif de se pencher sur le cas de Jeff Reine-Adélaïde, et c'est ce que Monchi a fait. Selon la presse espagnole, ce dernier est persuadé que le joueur de l'OL peut apporter énormément à une formation remontée à la 14e place du classement de Liga après sa victoire arrachée à la dernière minute contre Cadix ce week-end. Après avoir réglé ce dossier, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou devraient rapidement aboutir dans le transfert de Karl Toko-Ekambi, lequel a le choix entre Rennes et Vigo.