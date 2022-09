Rebondissement à l’OL en toute fin de mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ, Sinaly Diomandé semblait proche d’un transfert au Stade Rennais ce jeudi. Mais le défenseur central de l’Olympique Lyonnais a finalement décliné la proposition bretonne et toutes les autres. Le Gone, remplaçant dans la hiérarchie de l’entraîneur Peter Bosz, espère s’imposer cette saison.

Cette dernière journée de mercato est décidément riche en rebondissements. A l’Olympique Lyonnais aussi, on assiste à un scénario totalement inattendu. Le revirement de situation concerne Sinaly Diomandé que l’on annonçait sur le départ. Ce jeudi, on apprenait les approches de plusieurs pensionnaires de Ligue 1, toutes susceptibles d’intéresser le Gone. On a en effet cité l’OGC Nice, le Stade Rennais, Strasbourg et Troyes. Sinaly Diomandé semblait même se diriger vers le club breton.

Rennes pensait tenir Diomandé

L’équipe entraînée par Bruno Genesio, après avoir accepté le départ de Loïc Badé en prêt avec option d’achat (14 millions d’euros) à Nottingham Forest, a jeté son dévolu sur le joueur formé à Lyon. Le transfert était annoncé imminent puisque l’on évoquait un accord aux alentours de 9 millions d’euros. Seulement voilà, Foot Mercato donne maintenant une tendance bien différente. Le Stade Rennais n’aurait plus les faveurs de Sinaly Diomandé, pas plus que ses autres courtisans. Le défenseur central de 21 ans a finalement choisi de rester à l’Olympique Lyonnais.

🚨Info: A moins d'un retournement de situation, Sinaly Diomandé 🇨🇮 devrait finalement rester à l'OL.https://t.co/5AXXBuDYzN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2022

Après réflexion, l’Ivoirien se sent capable de lutter pour une place de titulaire sous les ordres de Peter Bosz. Un défi ambitieux pour Sinaly Diomandé qui doit pour le moment se contenter d’un statut de remplaçant. Le coach néerlandais s’appuie sur une charnière composée de Thiago Mendes et de Castello Lukeba, le jeune talent sans doute intouchable. Rappelons également que Sinaly Diomandé devra lutter avec d’autres concurrents, à savoir Jérôme Boateng et Damien Da Silva, tous les deux partis pour rester même si le club rhodanien ne les retient pas.