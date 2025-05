Rayan Cherki annonce son départ de l'OL ‍!

Remplacé à la dernière minute du match contre Angers, Rayan Cherki était en larmes au bord du terrain. Le joueur de l'OL a ensuite confirmé son départ lors du prochain mercato.

Il y avait de l'émotion dans l'air ce samedi au Groupama Stadium, qui a célébré le dernier match d'Alexandre Lacazette, mais également celui de Rayan Cherki. Ce dernier est apparu en pleurs après avoir cédé sa place en toute fin de rencontre, et face à la presse, le meilleur passeur de Ligue 1 a confirmé qu'il venait de jouer son dernier match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. « Merci à l’OL, au coach, au staff, au président Aulas qui a été un précurseur, au président Textor malgré tout, à mes coéquipiers et à toutes les personnes du club. C’était ma dernière avec Lyon, mais je suis prudent, car je n’ai pas oublié ce que j'ai vécu l'été dernier. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'OL (...) Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, je reviendrai », a précisé Rayan Cherki, qui est le joueur le plus convoité de l'effectif de Paulo Fonseca.

