Rabiot quitte l'OM, Milan l'attend lundi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Adrien Rabiot s'est débloqué ce dimanche soir. Les journalistes italiens annoncent que l'accord entre l'AC Milan et l'OM a été trouvé et que le milieu de terrain passera sa visite médicale lundi en marge du regroupement des Bleus.

Pendant que ses coéquipiers étaient battus à Lyon, Adrien Rabiot rangeait ses affaires et préparait ses valises puisque plusieurs médias transalpins confirmaient qu'un accord avait été trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'AC Milan. « C’est fait pour Rabiot, il est attendu lundi à Milan », ont annoncé simultanément Gianluca Di Marzio et Matteo Moretto, la visite médicale du joueur de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France étant programmés en marge du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Une opération rapidement conclue alors que le mercato s'achève lundi à 20 heures.

Rabiot vendu pour 10ME à l'AC Milan

É fatta per Adrien Rabiot al Milan. pic.twitter.com/y274WPWwHg — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2025

On ne connait pas les conditions financières de l'accord entre les deux clubs, mais de son côté Sacha Tavolieri précise que l'OM aurait finalement accepté une offre de 10 millions d'euros, dont une partie sera reversée à Adrien Rabiot, alors que dans un premier temps Pablo Longoria et Medhi Benatia réclamaient 15 millions d'euros pour céder leur joueur. Au Milan AC, Adrien Rabiot devrait signer un contrat de trois ans. C'est dont la fin d'un incroyable feuilleton débuté il y a deux semaines du côté de Rennes, et qui a probablement plombé le début de saison de l'Olympique de Marseille. Car le milieu français avait une importance énorme dans le vestiaire.