Quentin Merlin à l'OL, une info qui change tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL cherche très activement un latéral gauche au mercato et ces derniers jours, le nom de Quentin Merlin a été évoqué du côté du Rhône.

La quête de la perle rare au poste de latéral gauche est longue et périlleuse pour les dirigeant de l’Olympique Lyonnais cet été. Dans un premier temps, le club rhodanien avait fait de Tyrell Malacia une priorité mais le latéral néerlandais s’est finalement engagé à Manchester United. La piste Nicolas Tagliafico a également été creusée, mais le défenseur de l’Ajax Amsterdam n’est pas emballé par la perspective de rejoindre l’OL. C’est donc vers la Ligue 1 que Bruno Cheyrou prospecte désormais. Le profil de Souleyman Doumbia (Angers) plait à l’état-major de l’OL, qui a également des vues sur Quentin Merlin, très bon avec le FC Nantes en fin de saison dernière. Cela étant, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de recruter le défenseur des Canaris cet été.

Quentin Merlin à l'OL... en 2023 ?

En effet, le journaliste Emmanuel Merceron a dévoilé sur son compte Twitter que l’Olympique Lyonnais était bien intéressé par le profil de Quentin Merlin, mais davantage dans l’optique d’un recrutement à l’été 2023. Pour l’heure, la cellule de recrutement de l’OL se contente d’observer le joueur et ne manquera pas de guetter ses prestations lors de la saison à venir… avant que le club s’attaque potentiellement à Quentin Merlin l’été prochain au mercato. Reste à voir si d’ici là, Merlin sera toujours Nantais, ce qui n’est pas encore certain. Et pour cause, le joueur est suivi par « beaucoup de clubs » selon l’insider. Mais à l’instar de l’OL, la plupart des écuries intéressées ne devraient pas passer à l’action cet été. Quoi qu’il en soit, tout cela ne résout pas le problème immédiat du club rhodanien au pote de latéral gauche, laissé vacant par le retour de prêt d’Emerson à Chelsea.