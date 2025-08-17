Quatre joueurs sauvent l’OL du naufrage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré les limites de certaines individualités, l’OL a livré une belle prestation collective à Lens samedi après-midi. Quatre joueurs sortent tout de même du lot et seront amenés à porter Lyon cette saison.

Un peu plus d’un mois après son sauvetage in-extremis en Ligue 1 en appel devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais démarrait sa saison 2025-2026 sur la pelouse du RC Lens ce samedi après-midi. Dans un match très ouvert et qui aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre, ce sont les hommes de Paulo Fonseca qui l’ont emporté à Bollaert (0-1). L’effectif de l’OL a pourtant été décimé cet été avec les départs de nombreux cadres dont Cherki, Lacazette, Thiago Almada, Perri, Veretout et Caleta-Car. L’équipe lyonnaise est considérablement rajeunie et certaines individualités laissent à désirer, dont Kumbedi, Niakhaté ou encore Maitland-Niles, en-dessous à Lens ce samedi.

Néanmoins, l’OL compte dans ses rangs quatre joueurs d’un niveau au-dessus de la moyenne selon Najim Medini, lequel a salué l’apport de Mata, Tolisso, Fofana et Mikautadze. « Confirmation que l’OL a certes été décimé mais conserve un onze compétitif. Peu d’équipes en L1 peuvent se targuer d’avoir une colonne vertébrale Mata - Tolisso - Mikautadze et un talent comme Fofana. Mais difficile de se projeter tant la présence de ce dernier est importante » a publié sur X le consultant de Canal+ et de Winamax, avant de poursuivre.

L'apport de Tolisso, Mata, Mikautadze et Fofana salué

« Par contre là où l’OL est vraiment déficitaire aujourd’hui c’est sur les côtés hormis Fofana. Maitland-Niles c’est pas fiable, Abner et Kumbedi je trouve ça mid pour le moment et ils ont tendance à laisser beaucoup d’espace dans leurs dos que les centraux doivent compenser » estime le consultant, très emballé par la prestation de certains joueurs mais qui n’oublie pas que plusieurs invidiualités sont loin du compte et affichent des limites assez inquiétantes. C’est notamment le cas en défense, où une ou deux recrues de plus ne feraient sans doute pas de mal. Reste maintenant à voir ce que l’OL sera en mesure de faire en cette fin de mercato, avec des moyens limités mais une cellule de recrutement enfin libre et écoutée qui n’a sans doute jamais pris autant de plaisir ces dernières années.