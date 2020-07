PSG-OL : Les Bad Gones boycottent (aussi) la finale

Dans : OL.

A l’instar du Collectif Ultra Paris, les Bad Gones ont pris la lourde décision de boycotter la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL.

Limité à 5000 spectateurs pour des raisons sanitaires, le Stade de France ne recevra pas les plus fervents supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet prochain. Et pour cause, quelques jours après l’annonce du boycott du Collectif Ultra Paris, les Bad Gones en ont fait de même. Dans un communiqué publié en ce milieu de semaine, le plus important groupe de supporters de l’OL a expliqué les raisons de ce choix très douloureux.

« Au mois d’avril, nous aurions dû être plus de 1.000 fidèles du Virage Nord à prendre d’assaut la capitale pour soutenir notre Olympique. Nous avions affrété un train spécial pour nous rendre au Stade de France et le mettre sens dessus dessous dans l’espoir de retrouver l’émotion du 5 mai 2001. Mais, plus de 3 mois après la date initialement prévue, aucun membre de notre groupe ne retrouvera St Denis, et les tombeaux de nos rois de France, dans l’espoir d’y conquérir un nouveau sacre. Environ 300 places nous étaient allouées. Nous ne pouvions pas, décemment, choisir d’emmener moins d’un tiers des effectifs initialement prévu et encore moins assurer un soutien sans faille dans les conditions qui nous étaient imposées (distanciation sociale, port du masque…), sans parler de l’acheminement. Nous avons donc pris la décision, à contrecœur, de ne pas représenter notre groupe et nos couleurs à Paris le 31 juillet. Nous espérons que les joueurs donneront tout pour nous offrir cette dernière Coupe de la Ligue, comme un symbole » explique le groupe de supporters de l’OL, pour qui il n’était pas envisageable de se rendre à Saint-Denis dans le respect des conditions sanitaires imposées.