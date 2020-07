Covid19 : PSG, ASSE et OL, Le Graët va tester tout le monde !

Dans : Coupe.

Les joueurs et le staff du PSG, de l'ASSE et de l'OL seront testés 48 heures avant les finales de la Coupe de France et de la Ligue.

La Fédération Française de Football ne rigolera pas avec les mesures sanitaires à l’occasion de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE le 24 juillet prochain, puis une semaine plus tard lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l’OL et le PSG. En effet, selon Le Parisien, la FFF va imposer à l’ensemble des équipes de faire un test de dépistage au Covid19, tout comme les arbitres le feront aussi. Et personne n'y échappera. « Tous les joueurs susceptibles de participer au match, tous les membres du staff technique, médical et opérationnel susceptibles d'être en contact avec les joueurs lors de la préparation du match (dans les 2 jours précédant le match) et autour du match (entraîneurs, préparateurs physiques, médecins, kinésithérapeutes, intendants, agents de sécurité, attachés de presse…) » seront concernés et auront droit au peu sympathique test naso-pharyngé via un écouvillon prévient la Fédé dans un document remis aux clubs concernés.

Même si les tests sont négatifs, la veille du match, les mêmes personnes passeront un examen clinique et répondront à des questions sur d’éventuels symptômes, et si une réponse « oui » intervient alors la personne concernée sera aussitôt mise à l’écart. Le jour des finales, si quelqu'un sent un problème, alors il devra rester à l’hôtel. Reste que le Paris Saint-Germain, l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais ont déjà mis en place des protocoles très strictes, mais du côté des autorités du football français on veut impérativement donner l’exemple à l’occasion des deux premiers matchs officiels après la longue pause décidée par la FFF et la LFP.