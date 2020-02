PSG-OL : Alerte à la fessée, Garcia tire le signal d'alarme

Dans : OL.

Après le nul (0-0) concédé ce mercredi soir contre Amiens, Rudi Garcia a reconnu qu'il attendait un réveil de l'OL sous peine de connaître une vraie rouste dimanche face au PSG.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne voulait pas tomber dans le catastrophisme après la triste copie rendue par son équipe face à une formation qui lutte pour sauver sa place en Ligue 1. Mais Rudi Garcia connaît le calendrier par cœur, et dimanche c’est un voyage au Parc des Princes qui attend Anthony Lopes et ses coéquipiers de l’OL. Alors, le technicien arrivé à la place de Sylvinho, lequel avait vu son équipe s'incliner 0-1 face aux joueurs parisiens, avoue qu’il espère un réveil brutal et efficace de ses joueurs avant ce Paris-Lyon sous peine de repartir avec les fesses rouges du Parc.

« On ne peut faire que mieux par rapport à ce match face à Amiens et on a tout intérêt d’ailleurs car dimanche si on joue comme ça contre Paris au Parc on va se faire corriger. Alors j’espère que on sera en alerte et que l’importance du match face au PSG suffira à nous faire comprendre qu’il faut faire plus et surtout plus simple (...) J'espère qu'on aura bien récupéré dimanche et qu'on pourra montrer un tout autre visage », a prévenu Rudi Garcia, qui estime que ses joueurs se compliquent trop les choses dans le jeu.