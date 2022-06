Pour Thiago Mendes, l’OL a laissé passer sa chance

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêt à se séparer de Thiago Mendes, l’Olympique Lyonnais ne peut plus compter sur l’intérêt de Flamengo. Agacés par les refus du club rhodanien lors des précédents mercatos, les Brésiliens ont mis la piste du milieu au second plan.

Parti pour lancer un nouveau projet, l’Olympique Lyonnais espère finaliser de nombreux départs pendant le mercato estival. Les produits du centre de formation seront mis en avant, contrairement à certains éléments plus expérimentés tels que Thiago Mendes, non retenu par la direction. Le milieu défensif, longtemps en difficulté chez les Gones, s’est pourtant relancé cette saison.

Segundo fontes da diretoria do Flamengo no momento, há "outros nomes na frente de Thiago Mendes. E ótimos nomes", disse uma pessoa ao Jornal O Dia.



Então, por ora, Thiago Mendes não está em pauta no Rubro-Negro mesmo sendo bem avaliado.



🗞 Venê Casagrande | Jornal O Dia — Notícias CRF (@InfosUrubu) June 2, 2022

Les absences ont contraint l’entraîneur Peter Bosz à bricoler avec Thiago Mendes en charnière centrale, avec réussite puisque le Brésilien a répondu aux attentes aux côtés de Castello Lukeba. Insuffisant pour convaincre l’Olympique Lyonnais de le conserver à un an de la fin de son contrat. Le problème pour le récent huitième de Ligue 1, c’est que Flamengo ne devrait pas revenir à la charge. D’après le journal O Dia, les dirigeants brésiliens n’ont pas digéré les refus du club rhodanien lors des précédents mercatos. Et privilégient désormais d'autres pistes avant celle menant à Thiago Mendes.

Thiago Mendes ouvert à une prolongation

Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, mais pas forcément pour l’ancien Lillois qui se disait ouvert à toute hypothèse en avril dernier. « Je ne sais pas ce qui se passera après, confiait Thiago Mendes à Olympique-et-lyonnais. Il me reste encore un an de contrat avec le club pour lequel je me donne à fond. Je partirai d’ici de toute façon la tête haute. Si le président (Jean-Michel Aulas) m’appelait pour discuter de renouveler ou non mon contrat, je viendrais m’assoir avec lui pour l’écouter. Et si je dois rester un an, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. » A priori, le club n’a pas prévu de le prolonger, ni de le garder jusqu’à la fin de son bail.