Politique ‍: Aulas fonce à Lyon et ne s’en cache presque plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

En 2026 auront lieu en France des élections municipales. Jean-Michel Aulas se verrait bien Maire de la ville de Lyon si les Rhodaniens lui faisaient confiance.

Jean-Michel Aulas n'a pas perdu son amour du football depuis son départ de l'OL mais la perspective de se lancer en politique est une chose qui lui plait. L'ancien président du club rhodanien sait qu'une belle opportunité viendra en 2026 lors des élections municipales. Il est notamment conscient que beaucoup de Lyonnais le tiennent en grande estime. Pourquoi pas donc se présenter et devenir Maire de la ville de Lyon en lieu et place de Grégory Doucet, loin de faire l'unanimité dans la capitale des Gaules.

Aulas en a très envie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Aulas (@jeanmichelaulasoff)

Ces dernières heures, L'Equipe a consacré un article sur les rapports amicaux entre Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët. Ce dernier a été Maire de Guingamp et pourrait donc donner quelques conseils au Lyonnais. A ce sujet, l'ancien président de l'OL se veut néanmoins clair : « Il m'a félicité, mais je ne lui ai pas demandé conseil, parce que Guingamp et Lyon, ce n'est pas comparable. Je ne me lancerai que si j'ai la certitude que ça ne viendra pas perturber un équilibre personnel et familial qui est absolument merveilleux aujourd'hui. Le temps où je ne dormais pas la nuit parce qu'on avait perdu un match ne me manque pas. Il me connaît et donc, il sait qu'il y a plus de chances que j'y aille que de chances que je n'y aille pas ». Pour rappel, les élections municipales auront lieu en mars 2026. Aulas a encore un peu de temps pour se préparer mais sauf rebondissement, il sera bien candidat pour devenir Maire de la ville de Lyon. A 76 ans, voilà un autre défi de taille pour celui qui a fait de l'OL une place forte du football français.