« ‍Plus que 300 tickets ‍», Michele Kang frappe fort à l’OL

L'OL réalise pour le moment un début de saison parfait mais sait que l'équilibre ne tient qu'à un fil. Les Gones ont dû drastiquement revoir leur train de vie.

L'OL a échappé de très peu à une relégation administrative du fait de la mauvaise gestion financière du club par John Textor. Michele Kang a repris le flambeau et su convaincre la DNCG de faire confiance au club rhodanien. Cependant, énormément de sacrifices ont dû être consentis. Cela s'est notamment vu lors du mercato estival. Des joueurs phares et cadres sont partis et l'OL n'a pas forcément pu tous les remplacer. Si le début de saison est parfait, beaucoup ne se font pas d'illusions. Pourtant, l'Olympique Lyonnais met beaucoup de choses en oeuvre pour assurer sa pérennité économique. Et ça commence par des petits détails que certains ont déjà pu constater lors de la réception dernière de l'OM au Groupama Stadium.

Un train de vie revu à la baisse

Ces dernières heures, RMC rappelle en effet que Lyon a réalisé des premières coupes budgétaires. L'OL veut économiser de l'argent et ça va même jusque dans les invitations proposées. Le média souligne notamment : « Des petits changements au sein de l’organe administratif aux grands changements sur le plan sportif, des économies sont réalisées dans un football français en pleine crise. Lors du match face à Marseille, au lieu des 2.000 invitations à l’ancien temps, le club ne fournit plus que 300 tickets. Les journalistes devront se contenter de panier repas au lieu d’un buffet chaud pour les matchs de la saison à domicile - sauf pour une poignée d’entre eux, jugée "premium" - ou encore les agents de sécurité moins nombreux devant les entrées VIP ». Michele Kang ne veut rien laisser au hasard et dorénavant, tout le monde devra s'adapter au nouveau train de vie de l'OL. Cela réussit plutôt pas mal aux Gones pour le moment.