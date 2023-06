Piller Botafogo pour l'OL ‍? Textor calme le jeu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans la quête de l'OL de recruter des joueurs prometteurs à moindre coût, John Textor pourrait très souvent piocher à Botafogo comme ce fut le cas pour Jeffinho. Cependant, l'Américain compte privilégier la qualité à la quantité dans cette stratégie.

Jeffinho est peut-être le meilleur transfert de l'OL au dernier mercato hivernal. Le dribbleur brésilien s'est affirmé comme un joker de luxe très intéressant avant finalement de finir la saison dans le onze titulaire de Laurent Blanc. Il faut dire que Jeffinho s'est habitué à la Ligue 1 plus vite et mieux que prévu. Un transfert heureux sauf évidemment pour les supporters de Botafogo. Ces derniers n'ont pas apprécié ce départ, gardant encore une forte rancœur envers John Textor. L'homme d'affaires américain est très contesté dans le club de Rio, certains craignant déjà qu'il ne pille l'effectif au profit de l'OL.

Botafogo-OL, les joueurs iront dans les deux sens

Botafogo, simple succursale de l'OL dans un avenir proche ? Une théorie démentie par le principal intéressé. Interrogé par la chaîne brésilienne Globo, John Textor s'est montré plus transparent concernant sa stratégie avec Botafogo et l'OL. Pas question pour lui de vider l'effectif carioca. « Les supporters ne doivent pas avoir peur que Botafogo devienne un club satellite de Lyon. On ne va pas nourrir Lyon avec des joueurs de Botafogo tout le temps simplement parce qu'il n'y a pas de place (de joueurs extra-communautaires) », a t-il indiqué.

Au contraire, il veut faire de Botafogo une terre d'accueil pour de nombreuses recrues sud-américaines avant que certaines d'entre elles ne partent pour l'OL. « Nous envisageons d'utiliser les capitaux lyonnais pour faire signer des joueurs en Amérique du Sud qui joueront d'abord ici. Ils seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo. Il pourrait s'agir d'un prêt, d'un achat en collaboration avec les clubs », a t-il lâché. En d'autres termes, la qualité prendra le dessus sur la quantité dans le recrutement. A défaut de contenter pleinement les supporters de Botafogo, cela a de quoi rassurer les supporters de l'OL.