Pierre Sage gagne, l’OL pense à changer d’entraîneur

Par Eric Bethsy

Contrairement à ce qui était annoncé, Pierre Sage n’est pas certain de terminer la saison sur le banc de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur intérimaire n’a pas été rassuré par ses dirigeants qui semblent toujours envisager la nomination d’un nouveau coach.

Après un début de saison catastrophique, la trêve hivernale a été plutôt agréable pour l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Pierre Sage ont terminé la phase aller en sortant de la zone rouge grâce à trois victoires consécutives en Ligue 1. « Les joueurs sont partis en vacances avec de bonnes choses dans la tête, s’est réjoui l’entraîneur des Gones. Cela favorise la bonne récupération. C'est beaucoup plus facile de récupérer quand on se pose moins de questions. »

Pierre Sage encore dans le flou

De son côté, Pierre Sage a encore de quoi s’interroger. La tendance semblait totalement positive en ce qui concerne son cas personnel. Les deux adjoints réclamés, à savoir Damien Della Santa et Jamal Alioui, ont intégré le staff technique. Mais surtout, il se murmurait que l’Olympique Lyonnais avait décidé de conserver son coach intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Une information démentie puisque la direction n’a absolument pas rassuré le directeur du centre de formation.

🎙️ "Continuer ce qu'on a amorcé"



Pierre Sage s'exprime sur la façon dont il va aborder la Coupe de France avec ses joueurs ⤵️#CAPOL pic.twitter.com/eyReIB0aSU — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

« On m’a simplement dit que l’intérim se prolongeait encore un peu et qu’il fallait assurer la reprise avec les joueurs. Je me suis présenté à la reprise en ayant anticipé tout ça afin de mettre les joueurs dans de bonnes dispositions pour la suite de la saison. (...) En fait, pas grand-chose n’a changé. On m’a parlé d’un match, puis trois, puis cinq. On me demande de continuer encore un peu. On doit trouver les conditions pour que ça marche avec ou sans moi. L’équipe ne doit pas dépendre du coach mais des joueurs et du staff qui l’encadrent », a simplement réagi Pierre Sage avant d’affronter le CA Pontarlier (N3) dimanche en Coupe de France.