Pierre Ménès choqué par l’arbitrage pro-OL à Troyes

Par Corentin Facy

Sevré de victoires depuis plusieurs semaines, l’OL a retrouvé le chemin du succès à Troyes dimanche après-midi (0-1).

Le match contre l’ESTAC était décisif pour l’Olympique Lyonnais, qui a décroché une victoire laborieuse au stade de l’Aube. En attendant des jours meilleurs avec un jeu de nouveau attrayant, ce succès est toujours bon à prendre pour Peter Bosz, en danger en raison de la position de l’OL dans la seconde partie du classement. Néanmoins, ce match contre Troyes ne suffira pas à rassurer les supporters lyonnais, d’autant plus que la victoire a été décrochée grâce à un penalty très généreux accordé aux Gones. Sur son blog Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès a d’ailleurs estimé que Troyes n’aurait pas dû être sanctionné d’un penalty pour une main totalement involontaire de Palmer-Brown.

Un penalty scandaleux selon Pierre Ménès

« Lyon l’a emporté à Troyes sur un penalty ahurissant sifflé par l’ahurissant monsieur Brisard, qui nous en sort une à chaque match. Alors je veux bien qu’il y ait main de Palmer-Brown mais le ballon touche deux parties de son corps, il est dos au jeu et en plus, Dubois lui tombe dessus ! Évidemment, le règlement ayant changé, la VAR ne pouvait pas le déjuger mais elle aurait pu lui demander d’aller voir pour confirmer son impression. Si on siffle des pénos pour ça, on n’a pas fini… Toujours est-il que Dembélé l’a transformé et en deuxième période, l’OL n’a pas du tout maîtrisé son sujet mais comme l’ESTAC a des moyens offensifs très limités, les Gones n’ont pas connu de frayeur exceptée sur cette occasion de la dernière minute sur laquelle Dubois a sauvé sur sa ligne le retourné de Ripart. Cela fait 3 points de plus pour les hommes de Bosz, qui reviennent dans les dix premiers avec un match en retard. Mais on est encore en phase de convalescence… » a jugé Pierre Ménès, pas encore emballé par une équipe lyonnaise bien aidée par l’arbitrage sur la pelouse de Troyes dimanche soir. Un succès laborieux mais néanmoins capital avant la réception de Saint-Etienne dans le derby vendredi au Groupama Stadium.