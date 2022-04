Peter Bosz viré, un club prêt à l'accueillir ? Pas si sûr

Pas certain de conserver son poste à la fin de la saison, le Néerlandais Peter Bosz fait l’objet d’un débat dans son pays natal. Certains se demandent si l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne serait pas le successeur idéal pour Erik ten Hag à l’Ajax Amsterdam, un club qu’il connaît bien.

Il faudra évidemment attendre la fin de la saison pour faire le point. Mais selon toute vraisemblance, l’Olympique Lyonnais ne terminera pas sur le podium de Ligue 1. Après 31 journées, le club rhodanien occupe seulement la dixième place, avec dix points de retard sur l’objectif fixé par la direction, à savoir une qualification en Ligue des Champions. Un accès via un sacre en Europa League reste possible pour l’adversaire de West Ham en quarts de finale.

Mais pas sûr que cette éventuelle réussite soit suffisante pour sécuriser l’avenir de Peter Bosz. Rappelons que l’entraîneur des Gones semblait déjà proche de la sortie en février dernier, lorsque le président Jean-Michel Aulas lui avait fixé une date pour redresser la barre. Depuis, le dirigeant est revenu sur ses propos, assurant que son coach terminerait bien la saison. Il n’empêche que Peter Bosz, même s’il travaille sur le mercato estival, n’a reçu aucune garantie en ce qui concerne la saison prochaine. Du coup, son avenir fait parler aux Pays-Bas.

#Bosz💬 : "Si l'OL joue selon ma philosophie ? Honnêtement non. On n'est pas assez fort pour jouer offensif avec un pressing très haut pendant 90 minutes à tous les matchs. On travaille là-dessus mais ce n'est pas toujours possible." (RMC Sport) pic.twitter.com/8zdD95ZSm4