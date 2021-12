Peter Bosz viré, Lyon fixe un ultimatum

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais traverse une zone de turbulences, l'avenir de Peter Bosz est incertain. Le patron de l'OL ne menace pas directement son entraîneur, mais envoie un signal troublant.

Six mois après avoir recruté Peter Bosz au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il serait difficile pour Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, qui sont allés chercher l’entraîneur néerlandais, de se déjuger et de stopper brutalement l’expérience. Mais bien évidemment les dirigeants de l’OL sont bien conscients que si l’Europa League est un motif de satisfaction, c’est une place sur le podium de la Ligue 1 qu’ils revendiquent. Sans le ticket en or pour la prochaine Ligue des Champions, le club rhodanien aura du mal à se redresser. Et sur ce que l’on a vu sur cette première partie de saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas du tout sa place sur le podium de Ligue 1, sa 13e place actuelle reflétant les performances d’une équipe qui se cherche et a de plus en plus de mal à se trouver. Tandis que le départ de Juninho a été un choc pour tout le monde, y compris Peter Bosz, la situation du technicien néerlandais est loin d’être claire.

Peter Bosz est prié de vite redresser la barre à Lyon

Après avoir reçu un déluge de compliments sur son choix, Jean-Michel Aulas a bien compris que la tendance s’était inversée, d’autant que Vincent Duluc confirme ce que Daniel Riolo a indiqué cette semaine, à savoir que dès le mois d’août Peter Bosz avait eu des doutes sur son avenir lyonnais. Mais, alors que l’on va atteindre la première moitié de la saison de Ligue 1, le patron de l’Olympique Lyonnais fait passer un message très clair à son entraîneur. S’il a toute confiance en lui, cette confiance ne sera pas éternelle si l’équipe ne se redresse pas en Ligue 1. « On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui. Il sait parfaitement mettre en œuvre une politique ambitieuse pour le groupe professionnel en relation avec notre force, c'est-à-dire une académie surpuissante. Donc on va y arriver. Les conditions de son maintien ? Qu'on retrouve en Championnat les mêmes performances qu'en Coupe d'Europe. Donc il ne survivra pas très longtemps à une 13e place ? Ah ben non ! L'objectif n'est pas de terminer 13e, vous avez raison. (Silence.) Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus », précise, dans le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas.

Peter Bosz doit probablement commencer à connaître le président de l’Olympique Lyonnais et ce message ne lui échappera pas, JMA n’étant pas du genre à tergiverser s’il sent que les choses lui échappent. D’ici la fin de l’année, l’OL jouera encore en Coupe de France vendredi soir face au Paris FC, équipe en forme de Ligue 2, puis contre Metz au Groupama Stadium. Nul doute que l’OL a tout intérêt à gagner ces deux matchs afin d’éviter que la trêve hivernale tourne au vinaigre du côté de la capitale des Gaules. Il serait dommage que le Père Noël ait un courrier recommandé dans sa hotte pour Peter Bosz, mais à cet instant de la saison ce n'est pas assuré.