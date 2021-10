Peter Bosz ou Rudi Garcia, Lyon fait les comptes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le championnat de Ligue 1 atteint son premier quart, et même s'il est encore un peu tôt, il est possible de comparer les résultats de l'Olympique Lyonnais version Peter Bosz avec ceux de l'OL sauce Rudi Garcia.

Bénéficiant d’un soutien populaire et médiatique conséquent, Peter Bosz sait que la dixième place actuellement de l’Olympique Lyonnais au classement du Championnat de Ligue 1 ne lui vaudra aucun souci. En signant à l’OL, le technicien néerlandais a décidé de tout changer dans le style de jeu pratiqué par le club de Jean-Michel Aulas, et même si cela demande du temps, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Et ce n’est pas le nul concédé à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Etienne qui changera la donne, Peter Bosz est l’avenir de Lyon. Une fois que cela est dit, il faut tout de même se pencher sur les chiffres, car au soir de la 39e journée de Ligue 1 c’est le classement de l’Olympique Lyonnais qui comptera, et pas autre chose. Le Progrès l’a fait ce dimanche, en pleine trêve internationale, et pour l’instant on ne peut pas réellement dire que les débuts de Bosz sont à même de mettre tout le monde en extase sur le plan comptable si on les compare à ceux de Rudi Garcia au même moment de la saison passée.

Après la neuvième journée de Championnat de Ligue 1 la saison passée, l’Olympique Lyonnais était septième au Classement avec 14 points, là où l’OL est actuellement dixième avec 13 points. Sur le plan offensif, le Lyon de Rudi Garcia marquait 2,13 buts par rencontre, tandis que l’équipe de Peter Bosz en marque 1,56. Si l’on se penche sur la défense, Lyon avait encaissé 1,13 but par rencontre de Ligue 1, contre 1,44 cette saison. L’ancien entraîneur français de l’Olympique Lyonnais n’a donc pas à rougir de la comparaison, même si son successeur a tout de même quelques atouts statistiques dans les poches. En effet, en ce début de saison 2021-2022, l’OL a plus le ballon que l’an dernier et se montre plus efficace devant le but si l’on s’en réfère aux fameux expected goals par rapport aux buts réellement marqués. Cependant, dans le sens inverse, Lyon subit cette année plus d’occasions nettes.

Lyon doit décoller au classement de Ligue 1 comme l'an dernier

Il faut désormais que l'Olympique Lyonnais digère tout le travail mené par le coach néerlandais et décolle enfin, car personne ne l'a oublié du côté du Groupama Stadium, c'est à cet instant précis de la saison que l'OL avait subitement mis le turbo, au point même de finir en tête après la première moitié du championnat, Lyon comptant 40 points au soir de la 19e journée de Ligue 1. Cela avait fait naître de gros espoirs du côté de la capitale des Gaules, on sait comment tout cela s'est terminé.