Peter Bosz a perdu son immunité à l'OL, Larqué impitoyable

Par Mehdi Lunay

L'OL n'y arrive pas, n'y arrive plus. 13e de Ligue 1, les Gones n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matches. Avec une défense en difficulté et une animation offensive déficiente, Peter Bosz est sous le feu des critiques et doit de remettre en question selon Jean-Michel Larqué.

Son arrivée cet été à l'OL avait fait rêver de nombreux supporters lyonnais. Un jeu offensif, du déséquilibre permanent, les promesses d'un football total à la hollandaise. Le projet de Peter Bosz était très séduisant, mais sur le papier seulement. Depuis, l'OL a déchanté que ce soit sur le plan sportif ou dans le jeu. 13e de Ligue 1 avec 23 petits points, Lyon se traîne dans le classement et voit surtout le podium s'éloigner alors que ses concurrents sont plus nombreux et féroces que jamais. Le fond de jeu apparaît de moins en moins évident à décrypter, les copies rendues étant aussi inquiétantes que les résultats comptables. Peter Bosz déçoit et commence à accumuler les critiques contre lui.

Larqué sans pitié contre l'échec de Bosz à l'OL

Jean-Michel Larqué n'est pas connu pour mâcher ses mots quand il s'agit de donner son avis sur les clubs français. Le consultant RMC est revenu sur le cas Bosz dans l'émission Rothen s'enflamme. Pour lui, le bilan du Néerlandais à l'OL est accablant tout son manque d'adaptation à son effectif.

🔵🔴 Bosz en difficulté à l'OL, la faute au recrutement ?



💬 Larqué : "Quel entraîneur - français notamment - serait 13e avec l'effectif de l'OL sans être critiqué ? Un grand entraîneur doit être capable de s'adapter s'il voit que ses principes ne collent pas avec son effectif" pic.twitter.com/dsaFVsW8Nh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 14, 2021

« Bosz est en situation d’échec. Quel entraîneur, français notamment, qui serait 13e avec l’effectif de l’OL actuellement ne serait pas sous les feux de la critique ? Bosz pour le moment y échappe à peu près. Et puis de toute façon, est-ce qu’un grand entraîneur, un bon entraîneur, un immense entraîneur à un moment ou à un autre lorsqu’il a des principes n’est pas capable de s’adapter. Quand on voit le déséquilibre par exemple […] Je vois le tableau d’affichage, ils n’ont jamais pris autant de buts malgré un Lopes performant, notamment lors du dernier match. […] Peter Bosz doit regarder le profil de ses joueurs et s’adapter. Là, on aura un grand entraîneur. Pour l’instant, il est en situation d’échec. », a analysé sèchement l'ancienne légende des Verts. L'entraîneur de l'OL va devoir rapidement corrigé le tir et améliorer les résultats lyonnais, sous peine de faire perdre patience à la direction lyonnaise. Celle-ci pourrait alors se joindre à l'analyse de Jean-Michel Larqué et prendre une décision irrévocable concernant l'avenir du Néerlandais sur le banc lyonnais.