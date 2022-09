Peter Bosz a aspiré l'âme de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a concédé face au PSG sa troisième défaite de suite en championnat. Une série qui fragilise Peter Bosz.

Le climat se tend à l’Olympique Lyonnais, entre les rumeurs très inquiétantes au sujet du rachat du club par John Textor et les mauvais résultats en Ligue 1. Après un début de saison intéressant sur le plan comptable, l’OL vient d’enchainer trois défaites contre Lorient, Monaco et le PSG. Une série qui peut faire trembler Peter Bosz, d’autant plus que Lyon se déplacera à Lens lors de la prochaine journée, après la trêve internationale. Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou s’est projeté sur la suite de la saison des Gones et pour l’ex-international français, il est en réalité assez difficile d’analyser les prestations de Lyon. Et pour cause, comme à Monaco il y a une semaine, l’OL a livré un match plus que correct contre le PSG. Mais avec une nouvelle défaite au bout, ce qui doit obliger les dirigeants lyonnais à effectuer de lourds changements au sein du club selon le consultant de Canal +.

Sidney Govou attend plus de l'Olympique Lyonnais

🏟 Vous étiez 𝟓𝟖 𝟐𝟑𝟎 spectateurs hier pour #OLPSG ...



Record d'affluence battu pour un match de @Ligue1UberEats au @GroupamaStadium 🔴🔵



Merci pour votre fidélité 🙏 pic.twitter.com/xbZ1PLWeRe — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2022

« J’ai bien aimé que le coach démarre dans le 4-4-2, alors que les adversaires parisiens jouent souvent en 3-5-2 pour contrer Paris. Là, Bosz a mis une équipe en fonction de la forme du moment, avec Dembélé associé à Lacazette. Mais c’est aussi une troisième défaite consécutive qui te met à six points de la troisième place. Tu ne peux t’en satisfaire. J’ai l’impression de faire souvent les mêmes constats : l’OL est une bonne équipe, mais il manque ce côté gagneur, ce supplément d’âme qui te fait aller chercher au moins le match nul. C’est souvent très plat, à l’image des réactions du coach après les matchs. Il faut faire quelque chose de plus pour aller chercher cette victoire. Comme je le disais la semaine précédente, ça manque de cœur. À un moment donné, il va falloir changer quelque chose pour ne pas revivre la même saison que l’année dernière. Les équipes, hors Paris, qui s’en sortent bien sont des équipes qui jouent avec le cœur. Lyon doit réfléchir à comment trouver ça, sinon les objectifs ne seront pas atteints » a analysé Sidney Govou, qui attend plus de la part de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir comment l’équipe de Peter Bosz, considéré comme un peu fade et qui peine à inspirer son équipe, se relèvera de cette série de défaites alors que se profilent des matchs face à Lens puis Toulouse après la trêve internationale.