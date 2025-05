Paulo Fonseca viré samedi, l'OL éteint les réseaux sociaux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, des rumeurs affirment que Paulo Fonseca sera viré au coup de sifflet final du match OL-SCO, l'entraîneur de Lyon n'ayant pas réussi à qualifier le club de John Textor pour la Ligue des champions.

Au lendemain de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Monaco, qui a probablement scellé l'avenir européen de l'OL, un compte X, se présentant comme celui d'un insider, a rapidement annoncé que Paulo Fonseca sera viré samedi soir après la rencontre face à Angers, l'entraîneur portugais ayant soi-disant une clause qui pouvait permettre à John Textor de le limoger si le club rhodanien ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions.

Ce message a été vu des dizaines de milliers de fois, et la rumeur s'est propagée au sein de la communauté des supporters de l'Olympique Lyonnais. Cela est évidemment remonté aux oreilles des dirigeants de l'OL, et visiblement l'auteur du message initial a compris que Lyon ne prenait pas cela à la rigolade puisqu'il a supprimé non seulement son message, mais également son compte. Et Le Progrès a démenti l'existence d'une telle clause dans le contrat de Paulo Fonseca.

Aucune clause Ligue des champions pour Paulo Fonseca

Pour le quotidien régional, cette clause n'existe pas et pour cause, elle serait totalement impossible en France. « Une telle clause serait purement et simplement illégale en matière de droit du travail, donc une telle hypothèse sort de nulle part », précise notre confrère, qui estime cependant que l'absence d'une telle ligne dans le contrat de Paulo Fonseca n'assure pas qu'il sera toujours sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. John Textor l'a démontré dans la totalité des clubs d'Eagle Football Group, il n'a aucune hésitation à virer un entraîneur lorsqu'il estime que ce dernier n'a pas répondu à ses attentes. Sauf que financièrement cela a un coût, et on sait que l'OL négocie encore un accord avec Pierre Sage suite au limogeage de ce dernier. Mettre dehors le technicien portugais serait un luxe que Lyon ne peut pas se permettre actuellement.