Paulo Fonseca noté 0 sur 10 dans L'Equipe, c'est historique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour la deuxième fois de l'histoire du quotidien sportif, un participant au championnat de Ligue 1 obtient la terrible note de 0 sur 10. C'est Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui est ainsi humilié dans le quotidien sportif.

Il faut remonter 17 ans en arrière, et un 0 sur 10 infligé à Geraldo Wendel, le joueur brésilien des Girondins de Bordeaux, pour trouver trace d'une telle note désastreuse en Ligue 1. Si le joueur avait ainsi été sanctionné par L'Equipe pour une agression en plein match, Paulo Fonseca décroche ainsi un 0 suite à son attitude à l'encontre de Benoît Millot, l'arbitre du match gagné par l'Olympique Lyonnais contre le Stade Brestois. Coupable d'une attitude très agressive et menaçante à l'encontre de l'arbitre, et retenu par ses joueurs et le service de sécurité du Groupama Stadium pour éviter le pire, l'entraîneur portugais de l'OL a donc la pire note et une appréciation salée.

« L'entraîneur portugais a été très nerveux. Trop. Déjà averti pour son attitude véhémente (44e), il a été expulsé par l'arbitre pour son comportement inadmissible durant le temps additionnel (90e+7), alors que le VAR avait appelé M. Millot pour vérifier une action litigieuse dans la surface lyonnaise. En avançant tête contre tête face à l'arbitre, il a plus que dérapé. Il a donc raté son match de bout en bout, puisque son équipe a gagné mais que son animation n'a jamais convaincu », écrit Régis Dupont, qui couvrait le match OL-Brest pour le quotidien sportif. C'est donc la première fois qu'un entraîneur se fait ainsi allumer, à voir ce que la commission de discipline de la LFP va dire de tout cela.