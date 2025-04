Paulo Fonseca est perdu, l'OL doute de lui

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La semaine a été terrible pour l’OL, avec une élimination douloureuse à Manchester United et une défaite dans le derby face à l'ASSE. De quoi douter de Paulo Fonseca pour les suiveurs du club rhodanien.

Depuis sa prise de fonctions en lieu et place de Pierre Sage début février, Paulo Fonseca réalisait un quasi-sans faute sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Jusqu’au déplacement à Strasbourg fin mars, le coach portugais n’avait laissé des points que lors des gros chocs contre l’OM et le PSG. Mais depuis une quinzaine de jours, la machine tourne moins bien avec une défaite à Strasbourg, une élimination en Europa League au terme d’un match dingue contre Manchester United et un revers douloureux dans le derby à Saint-Etienne. Il n’en fallait pas plus pour voir Nicolas Puydebois douter de l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan. Sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, le consultant du média Olympique et Lyonnais a exprimé ses doutes et ses craintes à l’égard de Paulo Fonseca, lequel a surtout prouvé qu’il avait le niveau de la Ligue 1 pour le moment, mais pas au-delà.

« On commençait à voir la patte Paulo Fonseca dans les matchs de Ligue 1. Mais où on l’attend vraiment pour passer un cap et pour voir si c’est vraiment l’entraîneur qui peut emmener l’OL au plus haut niveau, c’est dans les matchs à enjeu : Manchester United, Saint-Etienne… Là, on a l’impression qu’il se noie. Il nous ressort Akouokou du chapeau, on ne sait pas d’où il sort alors qu’on l’a vu jouer, on sait qu’il est très rustre et qu’il n’est pas au niveau techniquement. Je pense qu’aujourd’hui, Fonseca veut apporter de belles choses offensivement dans le jeu » a d'abord lancé Nicolas Puydebois avant de poursuivre.

Paulo Fonseca, les premiers doutes

« Sauf qu’il a besoin d’avoir de l’impact du milieu de terrain. Il est perdu avec ça, car ni Matic, ni Tessmann, ni Veretout, ni Akouokou, ne vont lui apporter la capacité technique de garder le ballon au milieu de terrain. Dans l’utilisation du ballon, ils n’ont pas ce que l’on souhaite avoir à Lyon et Paulo Fonseca a cette problématique. Aujourd’hui, il n’arrive pas à trouver la clé » a analysé l’ancien gardien de l’OL, qui prône la patience avec Paulo Fonseca, mais qui ne digèrera pas d’autres semaines comme celle vécue par les Lyonnais avec les défaites à Manchester United et à Saint-Etienne. A quatre journées de la fin, la pression monte d'un cran autour du technicien portugais.