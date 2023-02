Pathé Ciss en larmes après son transfert raté à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de recruter un milieu défensif lors du mercato hivernal, l’OL avait ciblé Pathé Ciss mardi soir, mais le deal n’a finalement pas abouti.

Après l’échec du dossier Elyes Shkiri, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont tardivement activé la piste Pathé Ciss lors de la dernière journée du mercato. Un accord semblait avoir été trouvé assez rapidement entre l’OL et le Rayo Vallecano pour le transfert de l’international sénégalais, moyennant 6 millions d’euros. Très proche de s’engager en faveur du club rhodanien mardi soir, Pathé Ciss n’a finalement pas paraphé son contrat dans le Rhône. Dans une vidéo publiée par la presse espagnole, le milieu de terrain sénégalais de 28 ans est revenu sur ce transfert avorté qu’il regrette amèrement, car Ciss voulait plus que tout rejoindre l’OL cet hiver. Il accuse notamment les dirigeants du Rayo Vallecano, lesquels ont plombé la transaction au dernier moment selon lui.

Pathé Ciss dégoûté de ne pas signer à l'OL

« Ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Ils n'ont pensé qu'à leurs propres intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux » a lancé Pathé Ciss, interrogé dans sa voiture, tard mardi soir et dont les propos en vidéo ont été relayés par la presse espagnole. Reste à savoir pour quelle raison précise le deal a capoté dans la dernière ligne droite. Car selon RMC et Foot Mercato, un accord total avait bien été scellé entre le joueur, l’OL et le Rayo Vallecano. Faute de remplaçant à Ciss, le club espagnol a peut-être fait trainer les choses dans la soirée de mardi afin que la signature soit finalement impossible avant la deadline de 23 heures. Quoi qu’il en soit, Laurent Blanc peut amèrement regretter cet épisode. Car l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait fait du recrutement d’un milieu défensif une priorité absolue sur le marché des transferts. Et ce mardi 1er février, au lendemain de la date limite du mercato, l’ex-entraîneur du PSG n’a aucun milieu de terrain supplémentaire dans son effectif par rapport.