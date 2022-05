Coupet abandonne l'OL... à cause de Bordeaux !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

En s'inclinant lourdement (4-1) ce dimanche sur la pelouse d'Angers en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont sans doute dit adieu à leur rêve de maintien. Un cataclysme pour ce club historique du football français.

Alerte monument en péril ! Les Girondins de Bordeaux sont en effet aux portes de la relégation après une énième baffe reçue en Ligue 1 face à Angers ce dimanche. Les hommes de David Guion, derniers du championnat à seulement 27 points, pourraient être condamnés en cas de succès de l'AS Saint-Etienne mercredi contre Nice. En attendant d'en savoir plus sur leur sort, les Bordelais sont au travail pour préparer les deux derniers matchs de championnat face à Lorient et Brest car un mince espoir subsiste de terminer barragiste. Du coup, la situation fait des malheureux, comme Grégory Coupet, entraîneur des gardiens à Bordeaux.

Un Match des Héros sans Coupet ni Juninho

La situation catastrophique dans laquelle se trouve mon club ne me permettra malheureusement pas de venir fêter l’anniversaire du premier titre avec l’OL à mon grand regret. Néanmoins je vous souhaite à tous de vivre un grand moment de partage et de convivialité 🙏 — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) May 9, 2022

Grégory Coupet devait en effet participer ce mardi au Groupama Stadium à un Match des Héros organisé par l’Unicef et l’OL Fondation. Un événement qui se tiendra à l’occasion des 20 ans du premier titre de champion de France de l’OL. Légende du club rhodanien et ayant remporté les sept titres du club en Ligue 1, Coupet était l'une des têtes d'affiche de cette rencontre un peu particulière et ô combien symbolique pour les Gones. Mais compte tenu de la situation à Bordeaux, l'ancien portier des Bleus doit décliner sa présence au Match des Héros, comme il l'a lui-même indiqué sur Twitter ce lundi en début de journée : « La situation catastrophique dans laquelle se trouve mon club ne me permettra finalement pas de venir fêter l’anniversaire du premier titre avec l’OL à mon grand regret. Néanmoins, je vous souhaite à tous de vivre un grand moment de partage et de convivialité. » A noter que Grégory Coupet ne sera pas le seul grand absent côté légendes lyonnaises, puisque Juninho ne sera pas de la partie.